Турция заподозрила США в создании тайного хранилища газа в Греции под прикрытием базы ВМС

Фото: depositphotos.com

Вашингтон пытается создать новый железный занавес между РФ и ЕС

Увеличение военного присутствия США в Средиземном и Эгейском море тревожит Турцию. Там сознают, что эти действия направлены, в большей степени, чтобы досадить Москве, однако и Анкаре Вашингтон указывает на ее место в его приоритетах.

Как сообщает британское арабоязычное издание Al-Quds, на территории Греции расположено уже 15 военных баз США. Решение перебросить в Александруполис, расположенный в 20 км от греко-турецкой границы, все виды наступательных вооружений, в том числе самолеты, вертолеты, танки и т.п., вызвало особое негодование Анкары. Ведь таким образом Вашингтон не только дал понять, что прекрасно реализует в регионе свои интересы и без партнерства с Турцией, но и показал, что мнение Анкары его мало волнует.

В частности, Турция выступает против американских газовых разработок вокруг Кипра, но новая база означает, что США не собираются отказываться от своих планов.

"База в Александруполисе будет не обычной военной базой США, а превратится в центр хранения газа, который в будущем будет добываться в Восточном Средиземноморье, чтобы создать конкуренцию российскому газу на европейском рынке",

– пишет издание со ссылкой на турецких экспертов. Военные, по их мнению, будут защищать газовые вышки и трубопроводы и контролировать поставки топлива через порт Александруполис далее в ЕС.

Эксперты полагают, что США стремятся установить новый "железный занавес", перекрывая торговые связи России со странами Евросоюза. Турцию же в данном случае беспокоят не антироссийские замыслы Америки, а ее готовность вычеркнуть Анкару из списка своих главных соратников, обратившись к Греции.

Ранее экс-глава турецкой разведки Исмаил Хаккы Пекин предупредил, что Вашингтон хочет "столкнуть лбами" Москву и Анкару, чтобы наказать обеих за сотрудничество в военной сфере.