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Турция закрыла русским кораблям проливы? Зеленский и тут получил "нож в спину"
26 февраля 2022, 20:05 • 426 • Политика
В Турции опровергли слова Зеленского о закрытии Черноморских проливов для России. Более того, в Анкара пригласила Путина на переговоры.
Турция не вводила ограничения на прохождение кораблей России через Босфор и Дарданеллы, сообщает турецкая газета Cumhuiyet. Ранее о блокировке проливов заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер выступил с заявлением, в котором поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь и поддержку. В частности, был упомянут запрет на проход русских военных кораблей в Черное море.
- написал Зеленский.
Однако для Турции блокировка проливов для кораблей России стала новостью. Газета Cumhuiyet опросила турецких чиновников, и те заявили, что Турция никаких ограничений не вводила. В посольстве России в Турции также заявили, что не получали уведомлений от Анкары касательно военных кораблей.
Дополнительным гвоздём в крышку гроба Зеленского стало заявление Эрдогана о том, что он пригласил президента России в Турцию для обсуждений по деэскалации на Украине. Это произошло на заседании правящей партии, сообщает турецкий телеканал TGRT Haber.
Напомним, что после заявлений Зеленского о мировой поддержке Украина осталась совсем одна. НАТО не прислал никого на подмогу, а в США прямым текстом заявили, что не будут воевать за Украину. А теперь и Эрдоган вонзил Зеленскому "нож в спину", комментируют в Сети.
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