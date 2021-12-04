Турция захотела стать посредником между Россией и Украиной: Эрдоган назвал причину

Турция может стать посредником между Россией и Украиной, так как у Анкары, в отличие от Запада, конструктивные отношения с Москвой, заявил Эрдоган.

Турция может стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. С таким предложением неожиданно выступил в субботу, 4 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь идёт о переговорах по ситуации в Донбассе. В настоящий момент в них вовлечены Россия, Украина, Германия и Франция. При этом США уже не раз заявляли о том, что тоже не против присоединиться к переговорам.

Своё участие в переговорном процессе турецкий лидер обосновал тем, что у Анкары, в отличие от Запада, конструктивные отношения с Москвой. Это делает Турцию подходящим посредником.

Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе,

- добавил Эрдоган.