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Турция захотела стать посредником между Россией и Украиной: Эрдоган назвал причину
04 декабря 2021, 19:45 • 229 • Политика
Турция может стать посредником между Россией и Украиной, так как у Анкары, в отличие от Запада, конструктивные отношения с Москвой, заявил Эрдоган.
Турция может стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. С таким предложением неожиданно выступил в субботу, 4 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Речь идёт о переговорах по ситуации в Донбассе. В настоящий момент в них вовлечены Россия, Украина, Германия и Франция. При этом США уже не раз заявляли о том, что тоже не против присоединиться к переговорам.
Своё участие в переговорном процессе турецкий лидер обосновал тем, что у Анкары, в отличие от Запада, конструктивные отношения с Москвой. Это делает Турцию подходящим посредником.
- добавил Эрдоган.
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