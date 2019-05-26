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Турция загнала Россию в «сирийский тупик»

26 мая 2019, 19:39  •  28 • Война
В Сирии идут самые кровопролитные бои с момента окончания крупномасштабных сражений. Они угрожают нашей крупнейшей военной базе — Хмеймим, которую постоянно обстреливают террористы. На словах пытается противостоять террористам Турция, обещающая быть гарантом безопасности в регионе. А на деле — она же и потакает боевикам, атакующим россиян.
Наемники прикрываются красивыми именами
Идлиб — это северная провинция Сирии, которая граничит с Турцией. Площадью она всего 6 тысяч километров — это меньше, чем Северная Осетия. Однако сегодня это место, без сомнения, имеет наибольшую концентрацию ненависти на планете: на протяжении последних лет гражданской войны в эту провинцию со всей Сирии ссылали террористов и их пособников.
Сейчас в Идлибе скопилось, по разным оценкам, до 30 тысяч боевиков, которые примкнули к группировкам, взявшим себе красивые имена. Но названия не должны вводить в заблуждение — это обычные боевики (среди которых немало, кстати, и наемников из других стран, от Китая до Туркмении).
Несколько месяцев боевики, скопившиеся в Идлибе, соблюдали режим прекращения огня с правительственными войсками (в провинции установлена демилитаризованная зона). Но затем обстрелы со стороны террористов стали почти ежедневными: они атаковали мирные города в провинциях Хама и Латакия, также били ракетами по электростанции близ деревушки Аль-Зара, которая снабжает электричеством 300-тысячный город Хама.
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После этого Дамаск и принял решение начать «зачистку» провинции — операция под кодовым названием «Падение Идлиба» стартовала 6 мая. В ней участвуют сирийские войска при массированной поддержке российской авиации. Россия напрямую заинтересована в том, чтобы «замирить» мятежную провинцию: с территории, контролируемой боевиками, атакуют военный аэропорт Хмеймим — его обстреливают ракетами и запускают дроны с самодельными бомбами.
«Падение Идлиба» унесло уже почти тысячу жизней
Несмотря на прямую угрозу военной базе Хмеймим, Москва до последнего пыталась отговорить официальный Дамаск от широкомасштабной военной операции — ведь это могло привести к большим жертвам.
По подсчетам Сирийской обсерватории по правам человека (она, кстати, базируется в Лондоне), с момента начала операции «Падение Идлиба» (то есть меньше чем за месяц) было убито почти 900 человек, среди которых треть — это гражданские лица.
Лондонские правозащитники считают, что многие жертвы среди мирного населения связаны именно с российскими обстрелами. Подобные сообщения находят широкий резонанс в арабских изданиях, таких как Al-Arabiya (ОАЭ) или Al Modon (Ливан).
Если верить их заявлениям, крайне обеспокоены ситуацией в Идлибе и мировые лидеры, но больше всего возмущены, скажем, французский президент Эммануэль Макрон и глава американского Госдепартамента Майк Помпео. Западные дипломаты и вовсе намекают на то, что сирийская армия якобы использует в Идлибе отравляющие газы.
Впрочем, если западные лидеры лишь возмущаются на словах, Москва предпринимает реальные усилия, чтобы уменьшить масштабы гуманитарной катастрофы. В частности, начальник российского Центра примирения противоборствующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин объявил о создании пунктов пропуска, через которые из Идлиба могут выйти мирные жители.
С Турцией все равно придется договариваться
О том, когда завершится гражданская война в Сирии, «Свободная пресса» поговорила с экспертом по Ближнему Востоку, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.
«СП»: — Михаил Юрьевич, можно ли считать, что окончание «битвы за Идлиб» поставит точку в гражданской войне? И не с этим ли связано такое обострение ситуации там: ведь столь ожесточенных боев не было ни в Алеппо, ни в Дейр-эз'Зоэре.
— Сейчас, на мой взгляд, с разных сторон идет информационная война. Сирийское правительство заинтересовано в том, чтобы захватить Идлиб целиком. Нам же приходится договариваться с Турцией.
Разумеется, в принципе можно помочь сирийской армии перейти в полномасштабное наступление в Идлибе, но это подорвет все наши усилия последних лет по налаживанию добрых отношений с президентом Реджепом Эрдоганом.
В случае широкого наступления жертвы среди мирного населения и беженцев, которые скопились в провинции, будут неизбежны. Военная операция в Идлибе должна быть тщательно подготовлена, чтобы ее можно было завершить как можно быстрее, причем при этом следует максимально избегать прямых столкновений с турецкими силами.
Очевидно, что задача, стоящая перед Россией в Идлибе, представляет сложную головоломку. Решать ее нужно внимательно и осмотрительно, используя все доступные ресурсы — и военные, и дипломатические.
«СП»: — А какую вообще позицию по сирийскому урегулированию сейчас занимают наши Турция и Иран?
— Иран не имеет заметного влияния на разрешение военно-политического кризиса в Идлибе. А вот наши контакты с Турцией, в общем-то, неоднозначны. Старый турецкий патрон, США, оказывает на Анкару постоянное давление, в том числе побуждая ее противодействовать усилиям России и Сирии нормализовать обстановку в Идлибе. Именно на это было нацелено недавнее обсуждение ситуации в Идлибе в Совбезе ООН.
«СП»: — Российская военная база в Хмеймим подвергается постоянным атакам со стороны боевиков, засевших в Идлибе. Насколько эти атаки опасны?
— Любые угрозы надо воспринимать реально, и наши силы ПВО должны на них немедленно реагировать. Хмеймим необходимо защищать и немедленно отвечать на любые обстрелы, другого выхода я не вижу.
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«СП»: — Россия долго пыталась сдерживать Дамаск от окончательно штурма Идлиба, опасаясь гуманитарной катастрофы. Но все равно непонятно, что делать с тысячами террористов, которых сюда согнали со всей страны. Скажем, на Russia Today как-то вышел сюжет, что из Сирии они могут рвануть в Афганистан.
— Сколько точно в Идлибе боевиков, толком не знает никто. Возможно, цифра в 30 тысяч сильно завышена. Идея переброски боевиков из Идлиба в Афганистан тоже крайне маловероятна, что-то из области утопических прожектов.
Я думаю, что те боевики, что скопились сегодня в Идлибе, находятся сегодня под определенной протекцией Турции. Туркам нужны оппозиционеры для участия в послевоенном урегулировании в Сирии. С этой точки зрения, Идлиб для них очень важен. Надо иметь в виду и то, что турки, несмотря на различные оговорки, по-прежнему считают нынешнее сирийское руководство нелегитимным.
На мой взгляд, полномасштабную операцию в Идлибе можно проводить только в случае полного разрыва с Турцией наших особых отношений, сложившихся в последние годы. Вопрос в том, нужно ли это нам, учитывая «Турецкий поток», миллионы туристов и другие экономические связи.
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