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Турция выдала России пленных солдат Сирии: Обмен произошёл у погранперехода Дербассия - источник
01 ноября 2019, 12:39 • 43 • Политика
Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования. В районе погранперехода Дербассия турки передали российским военнослужащим 18 пленных солдат сирийской армии.
Колонна военной полиции России получила от военных Турции 18 пленных солдат Сирийской арабской армии (САА), относящейся к правительственным войскам Сирии. Передача состоялась в районе погранперехода Дербассия сирийско-турецкой границы.
Сообщается, что сирийские военные попали в плен к туркам после боя на северо-западе Таль-Тамра в провинции Хасека с протурецким подразделением Свободной сирийской армии (ССА). По данным источника, после передачи российской стороне сирийские военные будут отправлены в район Камышлы.
Напомним, что в четверг, 31 октября, российская военная полиция вышла на маршрут совместного с Турцией патрулирования сирийско-турецкой границы. Ранее регион покинули последние отряды курдов.
Фото: скриншот Telegram-канал "Военный осведомитель"
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