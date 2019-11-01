Турция выдала России пленных солдат Сирии: Обмен произошёл у погранперехода Дербассия - источник

Колонна военной полиции России получила от военных Турции 18 пленных солдат Сирийской арабской армии (САА), относящейся к правительственным войскам Сирии. Передача состоялась в районе погранперехода Дербассия сирийско-турецкой границы.

Сообщается, что сирийские военные попали в плен к туркам после боя на северо-западе Таль-Тамра в провинции Хасека с протурецким подразделением Свободной сирийской армии (ССА). По данным источника, после передачи российской стороне сирийские военные будут отправлены в район Камышлы.

"Российские военнослужащие забирают у турок 18 пленных солдат САА, которые попали в плен к протурецким подразделениям ССА после боя северо-западнее Таль-Тамра", - сообщает tg-канал "Военный осведомитель".

Напомним, что в четверг, 31 октября, российская военная полиция вышла на маршрут совместного с Турцией патрулирования сирийско-турецкой границы. Ранее регион покинули последние отряды курдов.

Фото: скриншот Telegram-канал "Военный осведомитель"