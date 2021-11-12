Турция ввела ограничение на мигрантов? Граждан трёх стран отрезали от перелётов до Минска

Авиакомпания Turkish Airlines не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы до Минска.

Из-за миграционного кризиса, сложившегося на границах Польши, Литвы и Латвии, в Turkish Airlines вводят ограничения на перелёты гражданам трёх стран. В Польше заявили, что компания подтвердила готовность не пускать на рейсы до Минска граждан Сирии, Йемена и Ирака.

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Впрочем, исключение останется для обладателей дипломатических паспортов, уточнил он.

Ранее в турецком МИД заявили, что сожалеют из-за проблем стран-союзников с мигрантами. Однако в дипведомстве уточнили, что Турция не является частью случившейся проблемы.

"Мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы", - заявили в МИД республики и уточнили, что Turkish Airlines непричастна к сложившейся ситуации на границах.

Тем временем в Белоруссии сообщили, что у границ со стороны Польши появилось вооружение и тысячи военных. В республике назвали такое усиление несоразмерным со сложившейся ситуацией с мигрантами.