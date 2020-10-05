Турция вступила в войну? Над Карабахом заметили истребители F-16 - Семён Пегов

В небе над Нагорным Карабахом были замечены самолёты. Предположительно, это многоцелевые истребители F-16, принадлежащие ВВС Турции. Об этом пишет военкор Семён Пегов.

Инцидент произошёл в тот же день, что и интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он потребовал участия Турции в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Основатель проекта WarGonzo видит связь между двумя событиями.

В небе над Арцахом сегодня были замечены самолёты. Предположительно F-16. Алиев тем временем сорвал все маски и потребовал прямого участия Турции в карабахской войне. Смешно. Как будто Анкара до этого в нём вообще не участвовала, - написал Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Напомним, что призыв к привлечению Турции к урегулированию конфликта в Карабахе прозвучал в интервью азербайджанского лидера турецкому телеканалу TRT Haber. Ильхам Алиев назвал Турцию "важным игроком" в регионе, а также соседом Азербайджана и Армении. При этом он отметил, что пока Анкара оказывала лишь моральную поддержку Баку.