|
Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?
23 января 2022, 21:10 • 198 • Политика
Турция заключила первый экспортный контракт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci.
Поставки турецких БЛА Bayraktar Akinci запланированы на 2023 год, пишет Anadolu Ajansi. Журналисты обратились к генеральному директору компании - производителя БЛА Baykar Makina Халуку Байрактару с вопросом, в какую страну будет осуществлён экспорт. Однако гендиректор отказался раскрывать, кто получит беспилотники.
Байрактар в дополнение сообщил о "повышенном спросе на БЛА Bayraktar ТБ-2". По его словам, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.
Ранее сообщалось, что Турция планировала ввести свои войска в Казахстан на фоне протестов. Однако эти планы сорвал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Подпишитесь на нас
198
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2022, 15:00
|
22 января 2022, 04:55
|
17 января 2022, 09:10
|
21 января 2022, 09:40
|
20 января 2022, 13:15
|
19 января 2022, 18:00
|
21 января 2022, 17:50