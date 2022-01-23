Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Главная / Политика

Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?

23 января 2022, 21:10  •  198 • Политика
Турция заключила первый экспортный контракт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci.
Поставки турецких БЛА Bayraktar Akinci запланированы на 2023 год, пишет Anadolu Ajansi. Журналисты обратились к генеральному директору компании - производителя БЛА Baykar Makina Халуку Байрактару с вопросом, в какую страну будет осуществлён экспорт. Однако гендиректор отказался раскрывать, кто получит беспилотники.
Байрактар в дополнение сообщил о "повышенном спросе на БЛА Bayraktar ТБ-2". По его словам, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.
Ранее сообщалось, что Турция планировала ввести свои войска в Казахстан на фоне протестов. Однако эти планы сорвал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



198
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных дипломатов?
23 января 2022, 17:05
Жёсткий ответ немцев на "обидки" Киева: "Кстати, респект Шёнбаху"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 января 2022, 03:40
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил прот...
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном пл...
23 января 2022, 00:10
Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных диплом...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
21 января 2022, 17:50
Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.