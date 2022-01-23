Турция впервые экспортирует боевые БЛА Bayraktar Akinci по контракту. Кому?

Турция заключила первый экспортный контракт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci.

Поставки турецких БЛА Bayraktar Akinci запланированы на 2023 год, пишет Anadolu Ajansi. Журналисты обратились к генеральному директору компании - производителя БЛА Baykar Makina Халуку Байрактару с вопросом, в какую страну будет осуществлён экспорт. Однако гендиректор отказался раскрывать, кто получит беспилотники.

Байрактар в дополнение сообщил о "повышенном спросе на БЛА Bayraktar ТБ-2". По его словам, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

Ранее сообщалось, что Турция планировала ввести свои войска в Казахстан на фоне протестов. Однако эти планы сорвал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.