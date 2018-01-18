Турция: Возможное будущее за "красными линиями"

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Один из влиятельных турецких политиков озвучил идеи возможного нового поворота в политике страны. А Вашингтон на словах сдаёт назад в курдском вопросе

Совет Национальной безопасности Турции пока не одобрил прямое вторжение в курдский кантон Африн на территории Сирии. Тем не менее на заседании был обозначен целый ряд "красных линий", за которые Турция не собирается пускать ни курдов, ни США.

Красный до степени бордовый

Геополитический гений Путина: мы в Средиземноморье

Было сказано, что Анкара не допустит существования "террористических организаций и террористических государств". Интенсивность цвета "красной линии" в этом вопросе - предельно насыщенная и охарактеризована выражением "любой ценой".

Также Турция не допустит создания Вашингтоном курдских отрядов пограничной стражи. Глубина цвета тоже большая: это рассматривается как угроза национальной безопасности.

Кроме того, Турция требует, чтобы США забрали назад оружие, переданное курдам, и вообще крайне разочарована тем, что Америка, будучи союзником по НАТО, поддерживает "курдских террористов". Это ведёт к конфликту.

Что произойдет, если эти "красные линии" всё же будут нарушены?

Возможное будущее для этого случая озвучил один из влиятельных турецких политиков, лидер партии "Ватан" ("Родина") Догу Перинчек (Dogu Perincek). На пресс-конференции он вообще призвал выгнать США с авиабазы в Инджирлике и заявил о необходимости союза Турции с Россией, Ираном и Сирией.

Догу Перинчек. Фото: www.globallookpress.com

Анкара и Дамаск должны объединить усилия в борьбе с создаваемыми США курдскими силами безопасности, цитирует его слова телеканал НТВ. А в целом пресса позицию этого политика, причастного к военным и разведывательным кругам, а также участвовавшего в нормализации российско-турецких отношений после провокации с уничтожением Су-24 в ноябре 2015 года, излагает так.

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Он выступает за проведение Турцией операции в Африне. Но, в сввою очередь, эта операция, по его определению, – ответ на провокационную деятельность США, и ее задача противостоять "террористической деятельности США в Западной Азии". Заявление Вашингтона о создании сил безопасности границ, состоящих из 30 000 боевиков, возглавляемых военным крылом "сирийского отделения" Рабочей партии Курдистана (YPG), является "самым важным происшествием последних дней". Однако если до сих пор противостояние между Турцией и США шло на уровне "пешек", то после операции в Африне можно будет ожидать прямой конфронтации между странами. А потому "угрозой для Турции являются и американские военные силы, размещённые на авиабазе Инджирлик", заявил Перинчек. И поскольку в нынешних обстоятельствах невозможно и дальше отвечать на действия Вашингтона словесно, в связи с этим для американских самолётов авиабаза должна быть закрыта.

Что делать с курдами? Опираться на недавний опыт в Ираке, предложил политик, когда в Киркуке "пешки США убежали, не сделав ни одного выстрела". И это произошло потому, что Ирак, Иран, Турция и Сирия действовали вместе. И по этой причине союз между Турцией, Россией, Ираном и Сирией, созданный в Астане, является силой, способной противодействовать Соединённым Штатам Америки.

Кроме того, по мнению Перинчека, тесное сотрудничество с Сирией является "наиболее эффективной политикой" для того, чтобы в ходе операции в Африне понести как можно меньше потерь и достигнуть как можно больших успехов.

Более того, отметил политик, через которого не раз осуществлялись тайные контакты между спецслужбами Дамаска и Анкары, созданы основания для совместной зачистки Сирии от терроризма.

Координация с Сирией является решающим действием, способным сдержать США. Тогда США придётся взять под контроль свой гнев. Если не воспользоваться этим, то для США откроются новые возможности для применения силы. Когда Турция не протягивает Сирии руку дружбы, этому больше всего радуются курды,

- заявил Перинчек своё кредо.

Вашингтон сбавил обороты?

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: www.globallookpress.com

Тем временем Вашингтон, видимо, понявший, что зашёл в своих играх с курдами слишком далеко, сделал неожиданное заявление. Оно, по мнению аналитиков, обозначило поворот США от демонстративно наглой к более умеренной позиции в этом вопросе. Что, впрочем, не означает, что эта позиция изменилась на деле, а не на словах.

США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии, - объявил Пентагон. - Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы террористическая группировка "Исламское государство" не смогла вновь появиться в освобождённых и неуправляемых районах. Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны".

Американцы специально оговорились, что понимают опасения Турции:

Мы хорошо осведомлены о беспокойстве Турции, нашего партнёра по коалиции и союзника по НАТО, по поводу безопасности. Опасения Турции абсолютно законны. Мы будем и впредь абсолютно прозрачными с Турцией по поводу наших усилий в Сирии, направленных на борьбу с ИГ.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, довольно обтекаемо, но настойчиво обозначил всё те же цели американской политики в Сирии, которых Штаты добиваются и сегодня.

Администрация Трампа реализует новую стратегию для достижения этих целей. Она заключается в значительной степени в расширении дипломатических действий в связи с продолжающимися военными успехами. Наши дипломатические усилия будут характеризоваться инициативами по стабилизации и новым акцентом на политическом урегулировании сирийского конфликта,

- цитирует Тиллерсона агентство "Интерфакс".

Но только за этой обтекаемо-дипломатической формулировкой последовала такая:Для национальных интересов США важно сохранять военное и дипломатическое присутствие в Сирии, чтобы помочь завершить конфликт в стране.

Не будем здесь повторять обычные политологические трюизмы о том, что в Сирию американцев никто не приглашал, и продолжение военного присутствия против воли законного правительства называется, вообще-то, оккупацией. Отметим лишь одно: как бы ни виляли в Вашингтоне языками, на деле линию свою в Сирии они гнут последовательно и твёрдо.

Но это значит в свою очередь, что абрисы возможного антиамериканского будущего на Ближнем Востоке, обозначенные в выступлении турецкого политика, могут стать однажды вполне технологическими чертежами.

Покровский Александр