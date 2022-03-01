Турция ведёт на Украине свою спецоперацию? Эксперт указал на знаки

Доктор политических наук Мухаммад Камаль Аль-Джафа объяснил, что Турция также вовлечена в ситуацию на Украине, хотя и не оглашает этого.

Турция действует по собственной схеме в ситуации на Украине. Публично турки заявляют, что страна закрывает проливы для всех военных судов, независимо от их принадлежности, однако нейтралитет Анкары лишь кажущийся. Во всяком случае так считает доктор политических наук Мухаммад Камаль Аль-Джафа.

По его словам, Турция полностью вовлечена в ситуацию с Украиной через боевиков, которых она обучала и переправляла по запросу ЦРУ из Сирии на Украину.

Свою роль играет и группировка "Аш-Шама"*, по согласованию с ней и ведётся переброска боевиков-рекрутов на украинскую землю.

Отметим, что эту группировку связывают с сирийско-украинским бизнесменом Тариком аль-Джасимом. Как ранее сообщал Царьград, он может быть причастен к сбору наёмников, которых готовят для боёв на Украине.

"Аш-Шама"* - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.