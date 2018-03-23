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Турция ведет переговоры о закупке противоракетных систем Patriot у США

23 марта 2018, 20:09  •  84 • Политика
При этом Анкара заявляет, что американские ЗРС не являются российским С-400 альтернативой.
Анкара продолжает обсуждать с США и европейским оборонным концерном EUROSAM закупку систем ПВО. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
В то же время Аксой отметил, что предложение, которое сделала Россия Турции по ЗРС С-400, является выгодным.
Комментируя его слова, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что зенитные ракетные систем (ЗРС) Patriot не являются альтернативой ранее закупленным у России ЗРС С-400.
"Несмотря на имеющиеся ошибки, совершаемые США в Сирии, они все еще наши союзники", - заявил он.

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