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Турция в пятый раз устояла перед просьбами США отказаться от российских С-400 – глава Пентагона

03 марта 2019, 00:09  •  44 • Политика
США продолжают искать способ уговорить власти Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400. Анкара в пятый раз устояла перед просьбами Вашингтона отказаться от контракта с Россией, заявил глава Пентагона.
Как сообщил агентству Bloomberg и.о. начальника Пентагона Пэт Шанахан, Вашингтон предложил Анкаре более низкие цены на комплексы ПВО Patriot, однако Турция продолжает сохранять намерение закупить С-400. По словам главы Пентагона, в этом году он уже пять раз встречался с главой минобороны Турции Хулуси Акаром, каждый раз затрагивая вопрос о покупке Турцией американских ПВО.
По словам Шанахана, Белый дом ищет решение, которое сделает F-35 для Турции как стратегического партнера США "критическим активом в их вооруженных силах".

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