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Турция в Карабахе мстит России за Сирию - эксперт

30 сентября 2020, 16:15  •  38 • Политика
Фото: AP/TASS
Анкара забыла все хорошее, что делала для нее Москва
Вмешавшись в конфликт в Нагорном Карабахе, Турция фактически напала на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она не только движется в русле западных интриг по дестабилизации вокруг России, но и пытается отыграться за неудачу в Сирии, считает политолог Владимир Аватков.
Он напомнил, что, несмотря на видимую дружбу с Россией, из Турции звучат жесткие заявления по Крыму. Она закупает очень небольшие объемы газа по построенному "Турецкому потоку" и вмешивается в ситуацию на Южном Кавказе.
"У Турции есть желание реванша после Сирии, есть желание насолить России, что она и делает, – считает эксперт. – Эрдоган однозначно забыл, кто его спас во время переворота, забыл все то хорошее, что было сделано Россией",
- сделал вывод Аватков в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что если подтвердится уничтожение турками армянского самолета, это можно будет рассматривать как нападение на ОДКБ, поскольку Армения является членом этой организации.
Между тем ранее в Москве отмечали, что механизм ОДКБ не может быть задействован в карабахском конфликте, поскольку эта самопровозглашенная республика не признана даже Ереваном, напоминает "ПолитНавигатор". Возможно, это подвигло армянского премьера Пашиняна заявить, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха.
В ответ в Баку предупредили, что такой шаг уничтожит возможность дипломатического урегулирования конфликта, и перевесили ответственность за развитие ситуации на Москву.
По сообщениям армянских военных, турецкий истребитель накануне сбил Су-25 ВВС Армении. В Турции отрицают свою причастность к инциденту. При этом есть данные, что Анкара еще летом собирала наемников для отправки в Азербайджан в случае обострения карабахского конфликта.
Ранее военные эксперты США предлагали Вашингтону спровоцировать войну в на Южном Кавказе и устроить беспорядки в Белоруссии, чтобы ослабить Россию.

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