Турция уже через год заполучит полк С-400

Российские специалисты также проведут курсы подготовки для использования зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для турецких коллег.

Турция в октябре будущего года получит полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По информации военно-дипломатического источника, в 2019 году турецкой стороне будут переданы командный пункт полка, а также два дивизиона по восемь установок в каждом.

По информации собеседника ТАСС, составные части КП полка и двух дивизионов в начале года будут представлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, затем с марта по август их будут готовить для отгрузки в Турцию, а после, в октябре, их передадут Анкаре.

Отмечается, что контракт с Турцией на С-400 не предусматривает лицензионного производства.

Сроки поставки в Турцию С-400 весьма очень жесткие, поскольку российские специалисты также одновременно выполняют работы по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая.

После поставки полка С-400 в России будет проведено обучение турецких военных для использования этой военной техники.