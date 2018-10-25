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Турция уже через год заполучит полк С-400
25 октября 2018, 20:39 • 75 • В мире
Российские специалисты также проведут курсы подготовки для использования зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для турецких коллег.
Турция в октябре будущего года получит полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По информации военно-дипломатического источника, в 2019 году турецкой стороне будут переданы командный пункт полка, а также два дивизиона по восемь установок в каждом.
По информации собеседника ТАСС, составные части КП полка и двух дивизионов в начале года будут представлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, затем с марта по август их будут готовить для отгрузки в Турцию, а после, в октябре, их передадут Анкаре.
Отмечается, что контракт с Турцией на С-400 не предусматривает лицензионного производства.
Сроки поставки в Турцию С-400 весьма очень жесткие, поскольку российские специалисты также одновременно выполняют работы по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая.
После поставки полка С-400 в России будет проведено обучение турецких военных для использования этой военной техники.
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