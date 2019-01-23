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Турция уведомила Украину о визите консулов в Крым
23 января 2019, 13:54 • 268 • Украина
Турция официально проинформировала украинскую сторону о визите турецких консулов в Крым. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
© Straesser, H./Arco Images GmbH globallookpress.com
«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым», — написал он в Twitter.
По словам дипломата, они посетят полуостров «для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции» при пожаре на двух судах в Чёрном море.
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