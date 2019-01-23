Турция уведомила Украину о визите консулов в Крым

Турция официально проинформировала украинскую сторону о визите турецких консулов в Крым. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым», — написал он в Twitter.

По словам дипломата, они посетят полуостров «для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции» при пожаре на двух судах в Чёрном море.

1/3 Українська сторона дипканалами була поінформована про наміри турецьких консулів відвідати окупований Крим для надання першочергової консульської допомоги у зв'язку із загибеллю громадян Туреччини внаслідок інциденту з двома суднами 21 січня — Andrii Sybiha Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...



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