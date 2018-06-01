Турция угрожает закрыть для США Инджирлик и купить Су-57

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Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона. При этом это то, чего хочет сам турецкий народ. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: „Закройте базы Инджирлик, Кюреджик“. У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — сказал Чавушоглу в интервью турецкому телевидению.

Относительно Манбиджа Чавушоглу отметил, что Анкара рассчитывает на решение проблемы с помощью дорожной карты, согласованной с Вашингтоном.

«Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению», — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что это заявление звучит на фоне очередного обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за поставок российского вооружения. В конце апреля американские сенаторы заявили, что собираются заблокировать поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Поводом для этого стал арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. В ответ турецкие власти пригрозили купить вместо американских самолетов российские Су-57.

При этом помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл отметил, что «негативно повлиять на поставки в Турцию F-35 может покупка Анкарой российских ЗРК С-400», контракт на покупку которых подписан в сентябре прошлого года.

Отношения США и Турции обострились после неудачной попытки госпереворота в июле 2016-го, в котором турецкие власти обвинили скрывающегося в США Фетхуллаха Гюлена. Турция давно, но безуспешно требует у властей США его выдачи. Еще одним яблоком раздора стала поддержка американцами сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической группировкой.

Напомним также, что это не первая угроза закрыть «Инджирлик». Сразу после попытки переворота в 2016-м турецкие власти уже ограничивали доступ на базу.

— Анкара давно закрыла бы военную базу НАТО, если бы не видела в угрозах её закрытия инструмент внешней политики, — уверен политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

— Можно обратить внимание, как Турция всякий раз демонстрирует США разные условия и требования. Пытается вызвать на торг, пригласить американцев на привычный восточный базар. Но американцы это понимают и пока не реагируют — торговаться им некомфортно.

— Чавушоглу считает, что США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Какие еще? Насколько обозначенные проблемы важны для Турции?

— Перечень не всегда выполнимых требований Турции демонстрирует, что база стала для США слабым местом. Вот этот восточный торг вполне интерпретируется как неприятный троллинг, плохой фон для США. Им нечего ответить, но и Турции рискованно делать скоропалительные шаги. Поэтому этот торг может длиться вечно. Нам, кстати, это выгодно.

— Пойдут ли США на такие шаги?

— США не могут выполнить требования Турции, потому что не привыкли терпеть поражения в игре, правила в которой задают не они. Даже по ситуации по Северной Корее Трамп может сделать вид, что он контролирует процесс. Но тут сложно: есть что терять вполне осязаемое. Молчание США объясняется тем, что это самая безопасная модель поведения.

— По словам Чавушоглу, турецкий народ требует закрытия Инджирлика. Так ли это?

— Антиамериканские настроения в Турции очень велики. Официальной Анкаре есть на что ссылаться, тут даже лукавить и придумывать что-то нет смысла.

— Чем еще турки могут пошантажировать американцев?

— Конечно, главный предмет торга — отношения с Россией, включая сирийский вопрос. Турция наиболее эффективно играет на струнах Вашингтона именно по сирийской проблеме. Она может информировать США о раскладах по Сирии с Россией, а может умалчивать. Вариантов много.

— Насколько потеря Инджирлика критична для американцев? Что будет, если базу закроют?

— Закрытие базы — реальное и имиджевое, и геополитическое поражение США. Они же планировали укрепить эту базу, свои позиции в Турции, помогая, если не организуя, переворот, который провалился. Собственно, все проблемы американцев с Турцией с этого момента и начались. Американцам только и остаётся сейчас, что зажмурить глаза и не обращать внимания на неудобство своего положения.

Политолог Владимир Можегов призывает не делать скоропалительных выводов:

— Пока ничего особенного. Просто Турция все более ясно намекает США, что НАТО — не единственный ее выбор.

— Чавушоглу считает, что США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Какие еще? Насколько обозначенные проблемы важны для Турции?

— Конечно, проблема курдов, прежде всего. Но для США проблема курдов — это часть их отношений с Израилем. Потому что курды — союзник Израиля и враг арабского мира и Турции. Это конфликт, у которого нет устраивающего всех решения.

— Насколько вообще перспективное занятие — пытаться шантажировать Вашингтон? Многим ли это удавалось успешно?

— Вопрос в том, есть ли Вашингтону альтернатива? Возможно, такой альтернативой мог бы стать союз России, Ирана и Турции. И пока гипотетическая возможность такого союза сохраняется, Турция может шантажировать Вашингтон. Насколько такая альтернатива действительно возможна — вопрос открытый.

— Насколько эта база критически важная для Штатов? Готовы ли они идти на компромисс ради нее?

— Турция занимает стратегическое положение в Евразии. Цепь военных баз через Турцию, Ирак, Афганистан, Пакистан создает для США геополитическую стену против России (мирового Хартленда, говоря геополитическими терминами). Чтобы «замкнуть» эту геополитическую стену, США нужно разрушить нынешний Иран. Для этого США в качестве союзника нужна Турция. Вот, собственно, и вся цена вопроса.

— Насколько России выгодно углубление противоречий между Анкарой и Вашингтоном?

— России стратегически важно иметь Турцию своим союзником. Союз Турции, России и Ирана способен радикально изменить ситуацию на Ближнем Востоке, выдавить из региона США, нейтрализовать Израиль. А следовательно, принести мир в весь это регион и обезопасить большой мир от глобальной войны. Движение к этому союзу должно было бы стать естественной политикой России как евразийской державы. Но что думает об этом нынешняя российская власть — пока не совсем ясно. И это, на мой взгляд, главный на сегодня вопрос.

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