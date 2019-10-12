Турция ударила по базе спецназа США в Сирии: Под обстрелом оказалось от 15 до 100 военных - СМИ

Войска Турции нанесли артиллерийский удар по базе спецназа Вооружённых сил США в Сирии. Об этом сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Речь идёт о базе на холме Маштенур в городе Кобани, где большинство жителей составляют курды. Отмечается, что артиллерийский обстрел осуществлён Турцией в рамках военной операции "Источник мира" против курдских вооружённых формирований, которые Анкара причисляет к террористическим.

Издание утверждает, что обстрел со стороны Турции был настолько силён, что американцы всерьёз рассматривали нанесение ответного удара. Однако вместо этого спецназ США отступил, как только обстрел прекратился. О погибших или пострадавших не сообщается.

Источник в Пентагоне затруднился назвать точное число американских спецназовцев, оказавшихся под обстрелом. Чиновник лишь отметил, что их было примерно от 15 до 100 военнослужащих, сообщает американский журнал.