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Турция убедилась в надёжности С-400. Появилось видео испытаний

16 октября 2020, 20:00  •  106 • Политика
Турция убедилась в надёжности российских ЗРК С-400 в ходе испытаний. Появилось видео запусков с побережья Чёрного моря.
Проводимые на Черноморском побережье испытания зенитно-ракетных систем С-400 развеяли опасения турецких военных. Российское оружие отлично зарекомендовало себя в ходе тестов. Об этом в пятницу сообщил источник агентства "Интерфакс".
В Сети уже появилось видео запуска противоракет. На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить стремительно несущуюся ракету, которая теряется в небе, оставляя за собой реактивный след.
Напомним, что испытания ЗРК С-400 проводятся с 13 по 17 октября. Первые стрельбы были проведены в Синопе.
Российские зенитно-ракетные комплексы стали камнем преткновения в американо-турецких отношениях. Вашингтон протестовал против закупки российского оружия, аргументируя это тем, что С-400 нельзя интегрировать в общую систему ПВО НАТО. Однако Турция была непреклонна. Анкара сразу заявила, что, несмотря на своё членство в НАТО, она оставляет за собой право решать, как обеспечивать свою национальную безопасность. Кроме того, Турция заявила, что российское оружие намного лучше и дешевле натовских аналогов. Таким образом, страна намекнула на то, что к покупке С-400 её подтолкнул сам альянс, который отказался предоставлять своему члену скидку. В ответ на это США наложили на Турцию санкции и заморозили поставку истребителей F-35 в Анкару.

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