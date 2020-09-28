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Турция тайно готовилась к конфликту в Карабахе с конца лета

28 сентября 2020, 21:10  •  73 • Политика
Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Анкара собирает сотни наемников на территории Сирии для переброски в Азербайджан
Спецслужбы Турции начали формировать вооруженные отряды боевиков для отправки в Азербайджан еще в августе. Об этом сообщил правозащитник из САР Ахмад Казем.
По его данным, подразделения набирали из сирийских группировок и мужского населения, проживающих в лагерях беженцев на севере Сирии. О формировании наемников для отправки в Азербайджан правозащитники докладывали соответствующим структурам в стране еще 5 августа, отметил Казем.
"Турецкие спецслужбы начали перебрасывать боевиков из группировки "Султан Мурад" скрыто на грузовых военных самолетах, маскируя их под турецких военных, которые якобы участвовали в учениях", – цитирует правозащитника радио Sputnik-Армения.
Сами маневры прошли в Азербайджане в конце июля – начале августа.
Казем передал РИА "Новости" аудиопленки с доказательством того, как проводится мобилизация и подготовка наемников с Сирии, в том числе в кантоне Африн на севере провинции Алеппо, для дальнейшей их отправки в Азербайджан. Среди боевиков есть молодые люди из курдской общины, которых набирают насильно.
Согласно аудиозаписям, из поселений Махраби набрано около 300 человек, из Африн – 60. Все они сначала отправляются в казармы города Эль-Баб, а затем – в Азербайджан. На одной из пленок главарь бандитов рассказывает, что боевики будут переброшены на границу с Арменией.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что российские добровольцы уже "сидят на чемоданах", чтобы отправиться в зону боевых действий в Нагорный Карабах. Они ждут лишь сигнала со стороны армянских военных.

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