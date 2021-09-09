Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутник...
Главная / Политика

Турция столкнулась с проблемами при повторной закупке С-400 у России

09 сентября 2021, 20:55  •  51 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара тянет время, чтобы не раздражать Вашингтон, который сейчас увяз в проблеме с Афганистаном
Анкара уже начала ощущать давление со стороны Вашингтона в связи с планами закупить у Москвы второй полк зенитно-ракетных систем C-400. Об этом заявил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью "Евразия.Эксперт".
По его словам, отечественная оборонная промышленность находится под "неофициальными санкциями" США и других стран НАТО.
"Поэтому турецкое правительство пытается выиграть некоторое время, не принимая окончательного решения о покупке второй партии системы С-400", – заметил специалист.
Какие именно "символические" американские рестрикции в отношении Анкары сейчас действуют, профессор не уточнил.
Зато он объяснил, как события в Афганистане могут повлиять на закупку российских ЗРК. Чолакоглу считает, что после стремительного захвата власти в стране запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" правительство Турции имеет более тесные отношения с администрацией президента США Джо Байдена.
Сегодняшняя ситуация в Афганистане, вероятно, вынудила Белый дом не выдвигать на первый план спорные вопросы между Штатами и Турцией, предположил эксперт.
"Однако покупка новой партии зенитных ракетных комплексов С-400 кардинально изменит эту позитивную повестку дня между Анкарой и Вашингтоном", – прогнозирует Чолакоглу.
Напомним, в 2017 году Турция приобрела в России один полковой комплект зенитной системы С-400 для оснащения национальной ПВО. Американцы требовали от Анкары отказаться от сделки и предлагали купить у них комплексы Patriot. Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35 Lightning II.
Однако Анкара на шантаж не поддалась и в декабре 2020 года полностью выплатила Москве $2,5 млрд. за первую партию ЗРК.
В конце августа текущего года лидер Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у Анкары "нет никаких сомнений" по поводу покупки новых С-400, пишет газета Daily Sabah. Об этом он будет говорить на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным, дата которой пока неизвестна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





51
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 15:25
Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель Зиничева: "Откровенно глумятся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.