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Турция столкнулась с проблемами при повторной закупке С-400 у России
09 сентября 2021, 20:55 • 51 • Политика
Анкара тянет время, чтобы не раздражать Вашингтон, который сейчас увяз в проблеме с Афганистаном
Анкара уже начала ощущать давление со стороны Вашингтона в связи с планами закупить у Москвы второй полк зенитно-ракетных систем C-400. Об этом заявил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу в интервью "Евразия.Эксперт".
По его словам, отечественная оборонная промышленность находится под "неофициальными санкциями" США и других стран НАТО.
"Поэтому турецкое правительство пытается выиграть некоторое время, не принимая окончательного решения о покупке второй партии системы С-400", – заметил специалист.
Какие именно "символические" американские рестрикции в отношении Анкары сейчас действуют, профессор не уточнил.
Зато он объяснил, как события в Афганистане могут повлиять на закупку российских ЗРК. Чолакоглу считает, что после стремительного захвата власти в стране запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" правительство Турции имеет более тесные отношения с администрацией президента США Джо Байдена.
Сегодняшняя ситуация в Афганистане, вероятно, вынудила Белый дом не выдвигать на первый план спорные вопросы между Штатами и Турцией, предположил эксперт.
"Однако покупка новой партии зенитных ракетных комплексов С-400 кардинально изменит эту позитивную повестку дня между Анкарой и Вашингтоном", – прогнозирует Чолакоглу.
Напомним, в 2017 году Турция приобрела в России один полковой комплект зенитной системы С-400 для оснащения национальной ПВО. Американцы требовали от Анкары отказаться от сделки и предлагали купить у них комплексы Patriot. Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35 Lightning II.
Однако Анкара на шантаж не поддалась и в декабре 2020 года полностью выплатила Москве $2,5 млрд. за первую партию ЗРК.
В конце августа текущего года лидер Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у Анкары "нет никаких сомнений" по поводу покупки новых С-400, пишет газета Daily Sabah. Об этом он будет говорить на будущей встрече с главой России Владимиром Путиным, дата которой пока неизвестна.
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