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Турция спорит с Россией по поводу миротворцев в Карабахе
23 ноября 2020, 20:20 • 98 • Политика
Анкаре мало участия в совместном наблюдательном центре
Турция и Россия разошлись во мнениях по поводу желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пункт на территории Азербайджана, сообщил Reuters турецкий источник.
Ранее в этом месяце Турция и Россия уже договорились о создании в регионе совместного центра для наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, достигнутом сторонами конфликта 10 ноября, что положило конец многонедельным боям между азербайджанскими войсками и этническими армянскими силами в анклаве, пишет Swissinfo.
Соглашение предусматривает развертывание около 2 тыс миротворцев ВС РФ в НКР.
Российским и турецким официальным лицам еще предстоит согласовать параметры механизма мониторинга. Но Анкара – верный союзник Баку – хочет иметь собственный, независимый от единого координационного центра, наблюдательный пункт "для усиления своего влияния в регионе, который она считает ключевым для безопасности Турции", отмечает швейцарское издание.
"Самое большое расхождение во мнениях сейчас – это наблюдательный пункт, который Турция установит на земле Азербайджана", – сказал турецкий источник на условиях анонимности.
По его словам, Москва считает, что Анкаре нет необходимости создавать независимую миссию от совместного центра. "Однако это необходимо для Турции", – подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что переговоры в Москве продолжатся и Анкара рассчитывает в конечном итоге достичь компромисса с Россией.
В любом случае, как мы писали ранее, в азербайджанский Лянкаран продолжают прибывать военные борта из Турции.
Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября Ереван, Баку и Москва достигли соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Его результатом стало полное прекращение огня и присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта мира и безопасности.
В понедельник, 23 ноября, пришло первое тревожное известие из зоны разведения сил. В Тертерском районе в ходе работы совместной группы по поиску тел погибших вблизи населенного пункта Мадагиз произошел взрыв мины. Погиб один азербайджанский военный, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной НКР, а также с ранениями в Баку был доставлен российский военный. Угрозы его жизни нет.
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