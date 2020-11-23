Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Турция спорит с Россией по поводу миротворцев в Карабахе

23 ноября 2020, 20:20  •  98 • Политика
Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Анкаре мало участия в совместном наблюдательном центре
Турция и Россия разошлись во мнениях по поводу желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пункт на территории Азербайджана, сообщил Reuters турецкий источник.
Ранее в этом месяце Турция и Россия уже договорились о создании в регионе совместного центра для наблюдения за прекращением огня в Нагорном Карабахе, достигнутом сторонами конфликта 10 ноября, что положило конец многонедельным боям между азербайджанскими войсками и этническими армянскими силами в анклаве, пишет Swissinfo.
Соглашение предусматривает развертывание около 2 тыс миротворцев ВС РФ в НКР.
Российским и турецким официальным лицам еще предстоит согласовать параметры механизма мониторинга. Но Анкара – верный союзник Баку – хочет иметь собственный, независимый от единого координационного центра, наблюдательный пункт "для усиления своего влияния в регионе, который она считает ключевым для безопасности Турции", отмечает швейцарское издание.
"Самое большое расхождение во мнениях сейчас – это наблюдательный пункт, который Турция установит на земле Азербайджана", – сказал турецкий источник на условиях анонимности.
По его словам, Москва считает, что Анкаре нет необходимости создавать независимую миссию от совместного центра. "Однако это необходимо для Турции", – подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что переговоры в Москве продолжатся и Анкара рассчитывает в конечном итоге достичь компромисса с Россией.
В любом случае, как мы писали ранее, в азербайджанский Лянкаран продолжают прибывать военные борта из Турции.
Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября Ереван, Баку и Москва достигли соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Его результатом стало полное прекращение огня и присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта мира и безопасности.
В понедельник, 23 ноября, пришло первое тревожное известие из зоны разведения сил. В Тертерском районе в ходе работы совместной группы по поиску тел погибших вблизи населенного пункта Мадагиз произошел взрыв мины. Погиб один азербайджанский военный, ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной НКР, а также с ранениями в Баку был доставлен российский военный. Угрозы его жизни нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 13:55
На Украине обратились к российскому президенту с просьбой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"
18 ноября 2020, 23:55
"Кхе-кхе" Путина вызвало вопросы: За бред Соловья пришлось вновь отдуваться Пескову
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.