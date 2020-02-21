Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: Финны тестируют "пожирателя снега" из России, русские ха...
В Кремле отреагировали на желание Турции получить ЗРК Patriot
Отсутствие человечности может убить быстрее, чем коронавирус
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Главная / Политика

Турция собралась использовать С-400 против России? "Системы будут развёрнуты" - Syrian Civil War Map

21 февраля 2020, 22:24  •  60 • Политика
В Турции собрались использовать С-400 против Сирии и России. Эти данные не являются официальными, о них сообщает портал Syrian Civil War Map, который не является СМИ. "Системы будут развёрнуты", - сообщает он. Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Анкары к этой минуте нет.
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар неожиданно поднял вопрос развёртывания на территории страны систем ПВО С-400. Якобы он отметил, что уже весной эти системы будут поставлены на полное боевое дежурство, что не исключает применения их против Сирии и России.
"С-400, несомненно, будут развёрнуты", - сказал он. По данным портала Syrian Civil War Map, Турция хочет "защитить" свои войска от российских ВВС и сирийских ВВС. Тут стоит отметить, что эти данные не являются официальными, о них сообщает портал Syrian Civil War Map, который не является СМИ. Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Анкары к этой минуте нет.
Фото: скрин с Twitter/@CivilWarMap
Ранее, напомним, президент Турции сделал в эфире телеканала CNN Turk новое заявление, передаёт Nation News.
"У нас с [президентом России Владимиром] Путиным будут переговоры по телефону сегодня в 18:00, - сказал Эрдоган. – Эти переговоры сформируют позицию Анкары по сирийскому Идлибу".
По мнению турецкого президента, "происходящие сейчас в Идлибе события можно назвать войной" (цитата по ТАСС). Он также добавил, что его солдаты уничтожили не менее 150 солдат САР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 19:09
Песков оценил возможность международных расследований в России
21 февраля 2020, 02:54
С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
21 февраля 2020, 22:24
Грозит пожизненное: В Испании по требованию США задержана русская переводчица
21 февраля 2020, 02:54
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России
21 февраля 2020, 15:54
Where’s cold hard cash? Для перевода цитаты Путина использовали американскую идиому
21 февраля 2020, 15:54
В Совфеде решили привлечь к труду больше заключённых
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупа...
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает &quo...
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
16 февраля 2020, 15:09
"У шведской молодёжи массово поехала крыша": Сатановский о росте числа трансгендеров Швеции на 1500%
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.