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Турция собралась использовать С-400 против России? "Системы будут развёрнуты" - Syrian Civil War Map
21 февраля 2020, 22:24 • 60 • Политика
В Турции собрались использовать С-400 против Сирии и России. Эти данные не являются официальными, о них сообщает портал Syrian Civil War Map, который не является СМИ. "Системы будут развёрнуты", - сообщает он. Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Анкары к этой минуте нет.
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар неожиданно поднял вопрос развёртывания на территории страны систем ПВО С-400. Якобы он отметил, что уже весной эти системы будут поставлены на полное боевое дежурство, что не исключает применения их против Сирии и России.
"С-400, несомненно, будут развёрнуты", - сказал он. По данным портала Syrian Civil War Map, Турция хочет "защитить" свои войска от российских ВВС и сирийских ВВС. Тут стоит отметить, что эти данные не являются официальными, о них сообщает портал Syrian Civil War Map, который не является СМИ. Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу от Анкары к этой минуте нет.
Фото: скрин с Twitter/@CivilWarMap
Ранее, напомним, президент Турции сделал в эфире телеканала CNN Turk новое заявление, передаёт Nation News.
"У нас с [президентом России Владимиром] Путиным будут переговоры по телефону сегодня в 18:00, - сказал Эрдоган. – Эти переговоры сформируют позицию Анкары по сирийскому Идлибу".
По мнению турецкого президента, "происходящие сейчас в Идлибе события можно назвать войной" (цитата по ТАСС). Он также добавил, что его солдаты уничтожили не менее 150 солдат САР.
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