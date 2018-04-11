Турция снова предает Россию

Пока американские военные корабли совершают маневры в Средиземном море с целью в нанести удар по сирийскому государству, страсти вокруг случая в Думе разгораются все сильнее. Первыми к процессу подключились Соединенные Штаты Америки и Великобритания, к ним практически моментально присоединились их европейские, азиатские и многие другие традиционные партнеры. Все они повторяют за Госдепом и цитируют Дональда Трампа, немного добавляя от себя. Несколько отличился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Реакция Анкары не была молниеносной, там не сразу после распространения информации о химатаке начали громко заявлять о зверстве и варварстве режима. Поначалу реакция была нулевой, лишь местные СМИ аккуратно упоминали о произошедшем, сторонясь при этом каких-либо утверждений. Но потом что-то вдруг случилось, и все стали вторить утверждениям западных стран о причастности Башара Асада к этому делу. В итоге это привело к тому, что с заявлением выступил сам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Во-первых, турецкий лидер не принял точку зрения России о том, что никакой химической атаки в Думе не было, вместо этого он назвал случившееся «бойней», видимо, будучи уверенным, что преступление все же имело место быть. Затем посыпались проклятия в сторону «тех, кто это совершил» и, в конце концов, Эрдоган пообещал, что злодеи серьезно заплатят за свои действия. Он не упомянул напрямую Башара Асада, но почти нет никаких сомнений, что Анкара едина с Западом во мнении, что именно сирийский президент и его чиновники причастны к этому.

Такое мнение доминирует в Турции, и в этой стране Асада всегда не особенно-то жаловали, если, конечно, забыть, что до гражданской войны в Сирии Эрдоган был в довольно дружественных отношениях с ним. Это значит, что турки точно не будут на стороне России в этом разгорающемся мировом конфликте, они предпочтут другую сторону, несмотря на тесное сотрудничество, которое наблюдалось на протяжении последних месяцев. Плюс ко всему, сейчас Анкара недовольна дипломатическими попытками России вернуть под контроль Дамаска север и северо-запад провинции Алеппо. Этот регион контролирую турецкие и протурецкие вооруженные силы, которые, в свою очередь, изгнали отсюда курдов. Особенно не понравились утверждения Сергея Лаврова о том, что аннексия Сирии не входит в планы Анкары, и поэтому сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы турки передали все захваченные ими земли в управление официальным властям. Эрдогану эти утверждения пришлись явно не по вкусу. Он назвал слова Лаврова неправильными, а Россия, по его мнению, сильно ошибается.

Как поведет себя Турция в процессе этого конфликта? Присоединится ли к травле России, которую начали США и Великобритания, несмотря на имеющиеся разногласия с этими странами? Или же она все-таки будет более лояльной? Об это мы поговорили с турецким военным экспертом Эндером Имреком.

«СП»: — Что в Турции думают по поводу инцидента в Думе?

— Почти все уверены, что Асад снова разрешил своим военным использовать химическое оружие. Некоторые думают, что он мог об этом не знать, и военные сами это сделали, но, надо понимать, что такое практически невозможно. Пока нет доказательств, но там работает комиссия, и, скорее всего, теория подтвердится. Если бы Эрдоган мог, он постарался бы к этой истории как-то присоединить курдов, но сейчас все понимают, что это будет абсурдно. Возможно, он постарается все же найти какую-то связь, сославшись на то, что в Африне курды сотрудничали с людьми, преданными Асаду. Но это не повлечет серьезных последствий.

«СП»: — США собираются атаковать сирийские территории. Как турецкое правительство отнесется к этому?

— Эрдоган раньше всегда приветствовал подобные действия. В прошлый раз он похвалил США за обстрел Шайрата, сейчас не может быть иначе. Еще есть версия, что по его приказу турецкие вооруженные силы сами могут совершить какую-нибудь операцию против сил режима. Все-таки он говорил о каких-то тяжелых последствиях для виновных, поэтому такой риск есть.

«СП»: — Но представители России сообщили, что на любую агрессию в адрес правительственных сил последует ответ. Это не является преградой для Турции?

— Россия не заинтересована в том, чтобы были большие проблемы с Эрдоганом, поэтому ему, скорее всего, позволят сделать что-нибудь незначительное, потому что больше ему и ненужно. Турецкая армия не имеет цели вступать в военные действия с режимом, ее задачи ограничиваются Отрядами народной самообороны и Рабочей партией Курдистана. Максимум, что может быть, этот бомбардировка какого-нибудь маловажного объекта на севере Сирии. Это будет своего рода солидарность с теми, кто против химического оружия в Сирии. Это может незначительно навредить России, но в этом вопросе Эрдоган не может быть на ее стороне. Это грозило бы проблемами с США, которых сейчас и так много. Насчет США можно быть уверенным, что их действия будут ограниченными. Они никогда не позволят себе отправить большие силы в Сирию, как это было в Ираке, потому что это грозит серьезными проблемами для Трампа и его слабого рейтинга. Русских убивать тоже никто не будет. Их уведомят обо всех действиях американских сил, и поэтому не стоит ждать реальных военных последствий. Скорее, последствия будут политическими.

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