Турция смотрит в сторону России: После отказа США по F-35, Анкару заинтересовали российские Су-35

Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, от главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова еще в середине июля поставило предложение о поставках российского Су-35 в Турцию, если к самолету будет проявлен интерес.

После того, как с Вашингтоне было принято окончательное решение о выводу Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, в турецкое Министерство обороны обратились лица, которые занимаются закупкой вооружения для страны. Они и попросили военное ведомство рассмотреть предложение российской стороны.

В том случае, если в Минобороны будет проявлен интерес к российским самолетом, то стороны смогут перейти к переговорам по вопросу покупки многоцелевых истребителей Су-35.

Фактически, США сами подталкивали Турцию к поиску альтернатив для своего F-35. Об этом еще весной писало турецкое издание Anadolu, отметившее, что Анкаре пора присмотреться не только к российским ракетным установкам, но и к самолетам. Правда, тогда речь шла о Су-57.

Информагентство Anadolu даже опубликовало у себя инфографику, в которой сравнило возможности двух боевых машин - американского F-35 и российского Су-57. И, судя по этим данным, "американец" явно уступает противнику по своему функционалу. А значит, и в воздухе.

"Препятствия на пути поставок самолётов пятого поколения F-35 подталкивают Анкару к поиску альтернатив, в том числе рассмотрению закупок российских Су-57", - сообщало агентство.

Теперь, после того, как США полностью исключили Турцию из программы по F-35, не исключено, что "предсказание" турецкого издания сбудется.