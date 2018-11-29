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Турция слишком тесно связана с Россией, чтобы закрывать ей Босфор по просьбе Киева – эксперт

29 ноября 2018, 19:09  •  116 • Политика
Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов прокомментировал Царьграду озвученное властями Украины намерение просить Турцию о закрытии Босфора для России. По мнению эксперта, Эрдоган не пойдет на уступки Киеву, так как уже слишком тесно связан с Россией.
«Попросту говоря, он начинает выходить из-под давления Запада, чьи установки Турция выполняла со времен Ататюрка, пытаясь туда интегрироваться, и получила негативный результат. Поэтому мне представляется, что Эрдоган может отказать украинцам. Скорее всего, он так и сделает, тем более, что эти санкции, которые были введены некоторые время назад, показали, сколь важно для Турции русское направление в своих экспортно-импортных операциях сотрудничества и так далее», - отметил политолог.
Кроме того, напомнил Соколов, недавно был введен «Турецкий поток», стоит помнить и русский туризм, и поставки продовольствия из Турции в Россию, и продажу комплекса ПВО С-400. Все это слишком много для того, чтобы Эрдоган пошел на уступки Украине, считает эксперт.
По словам Соколова, Порошенко последнее время занимается политической клоунадой.
«Он делает неадекватные шаги, которые часто вызывают юмористическую реакцию. Когда такое обращение делается, нормальный политик взвешивает все последствия, прекрасно понимая, что неадекватным обращением в конце концов он дискредитирует себя. Поэтому мне кажется, что в данном случае это обращение останется без удовлетворения, а Порошенко еще раз будет использовать это для совершенно очевидной политической демагогии: все против нас, кругом враги. Ему нужно создать систему, когда кругом враги — это единственная возможность не только сохранить пост президента, но уйти на некоторое время от ответственности за все, что он сделал на этом посту. Поэтому он так жестко борется за свои позиции», - заключил Соколов.

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