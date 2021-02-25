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Турция саботировала, но... ВКС России выбили террористов с юго-запада Идлиба
25 февраля 2021, 11:20 • 91 • Политика
Террористы в Сирии воспользовались добровольным выходом беженцев в Идлибской зоне и нанесли удар. Несмотря на то, что Турция саботировала выход, российские ВКС смогли отразить атаку и выбить противников с юго-запада региона.
22 февраля Дамаск отрыл шпунты для пропуска беженцев из Идлиба в свободные от боевиков районы, сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Как говорится в канале, Турция заявила о своей несостоятельности обеспечить безопасность в Идлибской зоне, чем фактически саботировала выход беженцев. Этим воспользовались террористы, начав наступление на позиции армии Сирии на юго-западе региона.
Однако совместно с ВКС России они были остановлены и обращены в бегство, отмечается в канале.
"Террористы попытались укрыться в пригороде Эль-Бары, но их позиции были вскрыты воздушной разведкой и уничтожены ВКС России", - пишет автор.
В итоге провальной операции террористы потеряли 70 боевиков, 20 единиц тяжёлого вооружения и техники.
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