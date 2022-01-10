Турция рвётся на переговоры по Украине: Представитель Эрдогана связался с США

В Турции заявили о готовности содействовать урегулированию на Украине. Информация прозвучала во время телефонного звонка в США.

Турция готова поучаствовать в урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Речь идёт о придуманном Западом "вторжении России на Украину", которое якобы готовит Москва. Тему активно муссировали последние пару месяцев, но после событий в Казахстане она отошла на второй план. Однако Турция не оставляет попыток "влиться" в украинскую тему.

В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путём диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому,

- сообщает турецкий телеканал NTV подробности беседы Калына и Салливана.

Напомним, что это не первая попытка Анкары поучаствовать в украинском кризисе. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя идеальным посредником на переговорах между Россией и Украиной, так как имеет хорошие отношения с обеими странами.