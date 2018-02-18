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Турция решила поиграть в Сирии на грани фола

18 февраля 2018, 19:09  •  303 • В мире
Турция предложила США разместить в Сирии совместный контингент войск в обмен на вывод курдских боевиков из пограничного кантона Манбидж
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Турция действительно заигрывается в Сирии и перешла уже к игре на грани фола. Таково оказалось мнения ряда наблюдателей по итогам встреч главы государственного департамента США Рекса Тиллерсона с руководителем турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Попытка снять осложнения за счёт Сирии
Как выяснилось, в ходе переговоров Турция предложила США не более не менее как поместить в пограничном сирийском регионе Манбидж совместный турецко-американский военный контингент. Официальная задача - обеспечение безопасности. Условие одно: чтобы курдские Отряды народной самообороны (YPG) покинули Манбидж.
"Очень важно, кто именно будет управлять и обеспечивать безопасность в этих районах, - приводит портал kurdistan.ru со ссылкой на ресурс bbc.com слова Чавушоглу. - Мы будем координировать усилия, чтобы восстановить стабильность в Манбидже и других городах. Мы начнём с Манбиджа. После того как Отряды народной самообороны его покинут, мы вместе с США можем совершить совместные шаги, основанные на доверии".
Про "доверие" – слова не праздные. Практически все наблюдатели отмечают беспрецедентно холодный фон двухдневного визита Рекса Тиллерсона в Анкару. Отношения между США и Турцией находятся на очень низкой точке – прежде всего, из-за поддержки Вашингтоном сирийских курдов, политические и военные структуры которых турки считают террористическими. Политические аналитики отмечали даже едва ли не заискивающий тон американского секретаря, когда он заявлял: "Мы решили, и президент Эрдоган решил, вчера вечером, что нам нужно обсудить пути выхода. Наши отношения слишком важны".
"США ранее давали Турции обещания, которые мы не выполнили. В рамках рабочей группы мы будем над этим работать, и Манбидж будет приоритетом",
- буквально лебезил перед турками Рекс Тиллерсон.
Отсюда, собственно, и делается вывод: свои разногласия союзные по НАТО стороны всё же решили снять за счёт Сирии. По сути, ценою совместной оккупации части её суверенной территории.
К чему вело развитие событий
С точки зрения и Турции, и США это можно было бы признать действительно наилучшим для этих двух стран решением.
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Турция с 20 января ведёт на территории Сирии боевые действия против курдов в провинции Африн. Операция, названная "Оливковая ветвь", проводится при негласном согласии России, Ирана и самой Сирии. Естественно, это согласие исходит из условленного втихую понимания, что турки ликвидируют военную и политическую структуру курдов в Африне. После чего власть в провинции перейдёт в руки Дамаска, гарантирующего, что с её территории не будет исходить угроза Турции. Турецкие войска тоже могут быть оставаться в провинции в качестве гаранта такого положения дел – при официальном, естественно, признании территориальной целостности Сирии.
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Но в то же время курды стали надёжным союзником США в Сирии. И потому наметившиеся успехи турецких войск в Африне выдвигают на первый план опасность, что в дальнейшем может случаться столкновение между турками и американцами в Манбидже – ведь Анкара не скрывает, что эта провинция будет следующей целью для атаки на курдов.
Что тогда делать? Войскам двух союзников по НАТО драться друг с другом, как, уже стал предвещать кое-кто из доморощенных политических аналитиков в рунете?
На это, разумеется, ни США, ни Турция пойти не могут. Судьбу Манбиджа
решат за счёт той самой территориальной целостности Сирии, которую якобы обязуются уважать и США, и Турция.
Вопрос для середины марта?
Первый раунд переговоров по Манбиджу в рамках провозглашённого по результатам визита Тиллерсона механизма для них должен пройти в середине марта. В качестве такового механизма Тиллерсон заявил о, с одной стороны, признании Вашингтоном права Турции защищать свои границы, но, с другой, - о необходимости для Анкары не делать слишком резких шагов.
Что это означает? По убеждению обозревателя Би-би-си по вопросам безопасности Джонатана Маркуса, речь идёт о начале новой фазы войны в Сирии, которая "характеризуется активизацией зарубежных игроков - России, США, Израиля, Турции и, конечно, Ирана":
"Сегодня все эти стороны, в сущности, ведут прокси-войну на сирийской земле. Это приводит к самым разным трудностям и противоречиям - не только между Турцией и США. Потенциальные последствия сирийского конфликта становятся всё более опасными".
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С этим вряд ли приходится спорить, отмечают, в свою очередь, российские политологи, наблюдающие за конфликтом в Сирии уже долгие годы. Однако время окончательного выбора всё равно придёт. И выбор этот, собственно, очень простой: вы за сохранение правительства в Дамаске как единственно законного с правовой точки зрения – или же "Асад должен уйти"?
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На данный момент мы наблюдаем постепенное удаление с сирийской шахматной доски отыгравших своё фигур. Слишком конфликтных, чтобы их можно было использовать дальше. Это запрещённые в России ИГ, "Джебхат ан-Нусра", разные "дикие" группировки. Вот одной из таких группировок сегодня становятся курды, которые стали мешать всем – и Дамаску, и Анкаре, и Москве, и Тегерану. И даже, как мы видим на примере нынешнего визита Тиллерсона в Турцию, - Вашингтону.
Поскольку эти "шахматы" – живые, то одни фигуры уничтожают, а вот другие переформируют и снова вводят в игру. Тот же Вашингтон из заботливо сохранённых остатков ИГ усиленно формирует новую военно-политическую структуру в провинции Дейр-эз-Зор. Это так называемый "Военный совет", который возглавят местные арабские вожди и командиры ИГ, предусмотрительно спасённые американцами в Ракке и на восточном берегу Евфрата.
И курды, сделавшие своё дело и отнявшие левый берег Евфрата у правительства Сирии, более Штатам не нужны. Тем более, что они начинают понимать, насколько эпически их кидают, и идут на вполне взаимоинтересные контакты с Дамаском. В частности, делят американскую нефть в провинции Дейр-эз-Зор с сирийской государственной компанией в соотношении 60% Дамаску, 25% - себе и 15% местным племенам.
Так что курды становятся американцам не только не нужны, но и прямо опасны. Потому США с Турцией договорятся за их счёт неизбежно. И срок до середины марта нужен Вашингтону, чтобы окончательно избавиться от зависимости от курдских вооружённых отрядов, выстроив себе опору на другие структуры.
А России как-то надо будет решать вопрос с Турцией, начавшей играть в Сирии на грани действительно – фола.
Покровский Александр

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