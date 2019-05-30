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Турция разместит американские F-35 вне зоны действия комплексов С-400

30 мая 2019, 08:09  •  44 • В мире
Турецкие власти планируют так разместить истребители пятого поколения F-35, которые Анкара рассчитывает получить от США, таким образом, чтобы они находились вне зоны действия ЗРК С-400.
Об этом сообщил, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, посол Турции в США Сердар Кылыч. Он отметил, что это будут два совершенно разных района..
"С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400", — цитирует его выступление в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне "РИА Новости".
В своем выступлении дипломат также напомнил, что над территорией Сирии постоянно летают F-35 ВВС Израиля. При этом сирийские силы ПВО также используют ЗРК С-400, полученные от России, однако эта ситуация не вызывает никаких вопросов со стороны Вашингтона.
"Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", - отметил Кылыч.
Кроме того, отметил дипломат, работать на ракетных установках будут исключительно турецкие военные.
28 мая Реджеп Эрдоган снова предложил президенту США создать рабочую группу по вопросу С-400. Несмотря на то, что Вашингтон всеми способами пытается отговорить Анкару от закупки российских ракетных установок, Турция заявляла, что не собирается расторгать заключенный ранее контракт с Россией.

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