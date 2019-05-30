|
Турция разместит американские F-35 вне зоны действия комплексов С-400
30 мая 2019, 08:09 • 44 • В мире
Турецкие власти планируют так разместить истребители пятого поколения F-35, которые Анкара рассчитывает получить от США, таким образом, чтобы они находились вне зоны действия ЗРК С-400.
Об этом сообщил, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, посол Турции в США Сердар Кылыч. Он отметил, что это будут два совершенно разных района..
В своем выступлении дипломат также напомнил, что над территорией Сирии постоянно летают F-35 ВВС Израиля. При этом сирийские силы ПВО также используют ЗРК С-400, полученные от России, однако эта ситуация не вызывает никаких вопросов со стороны Вашингтона.
Кроме того, отметил дипломат, работать на ракетных установках будут исключительно турецкие военные.
28 мая Реджеп Эрдоган снова предложил президенту США создать рабочую группу по вопросу С-400. Несмотря на то, что Вашингтон всеми способами пытается отговорить Анкару от закупки российских ракетных установок, Турция заявляла, что не собирается расторгать заключенный ранее контракт с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 04:39
|
24 мая 2019, 02:39
|
27 мая 2019, 05:24
|
28 мая 2019, 07:24
|
25 мая 2019, 07:54
|
27 мая 2019, 01:54
|
24 мая 2019, 09:09