Турция расставила точки над i в вопросе ограничений для русских

Турция расставила точки над i в вопросе введения ограничений для туристов из России.

Ранее в Союзе инфекционистов Турции призвали ужесточить антикоронавирусные меры против русских.

По данным посольства страны в России, Анкара не намерена вводить ограничения или ужесточать меры в отношении русских туристов. Об этом сказано в официальном письме турецкого посольства, опубликованном на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.