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Турция расставила точки над i в вопросе ограничений для русских

26 июля 2021, 14:30  •  45 • Политика
Турция расставила точки над i в вопросе введения ограничений для туристов из России.
Ранее в Союзе инфекционистов Турции призвали ужесточить антикоронавирусные меры против русских.
По данным посольства страны в России, Анкара не намерена вводить ограничения или ужесточать меры в отношении русских туристов. Об этом сказано в официальном письме турецкого посольства, опубликованном на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

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