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Турция пытается удержать Хмеймим в «огненных рукавицах». Тёмная сторона амбициозных контрактов

19 июня 2019, 15:39  •  37 • Аналитика
С каждым днём всё более тревожный и противоречивый спектр информации поступает из северо-западных районов сирийского театра военных действий, где на протяжении уже более чем одного месяца продолжается активная фаза наступательной операции подразделений правительственных сил Сирии (включая элитные подразделения «Силы тигра», «Аль-Кудс», а также добровольческие отряды НСО) на укрепрайоны военизированных формирований «Тахрир аш-Шам», а также так называемого «Фронта освобождения Сирии».




Несмотря на тот факт, что новостные заголовки большинства российских военно-аналитических ресурсов, а также заголовки аналитических заметок российских блогеров в «LiveJournal» по-прежнему пестрят пафосными сообщения о медленном, но уверенном развитии контрнаступательного «броска» СВ Сирии на западном фронте «идлибского гадюшника» (в направлении населённого пункта Хирбат Куантарах, а также стратегически важной «артерии» — автомагистрали М5), на деле оперативно-тактический расклад в данном регионе складывается далеко не в пользу проправительственных сил Сирийской Арабской Республики.


К огромному сожалению, переломить эту негативную тенденцию на данном этапе не под силу даже звеньям многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России, экипажи которых практически в непрерывном режиме оказывают активную авиационную поддержку подразделениям САА, нанося точечные ракетно-бомбовые удары по тем опорным пунктам исламистских формирований «Тахрир аш-Шам» и «Фронта освобождения», которые ответственны за западное операционное направление Идлиба и расположены в городах Хан-Шейхун, Тармала и Маарат Хурмах.

В заложниках у военно-технических амбиций Анкары. Очередной удар по нашему имиджу на международной арене


И виной тому далеко не недостаточная оперативность смешанной авиационной бригады оперативного назначения ВКС России, развёрнутой на АвБ «Хмеймим», либо низкие возможности бортовых средств радиолокационной радиотехнической/оптико-электронной разведки приданных авиационной бригаде самолётов ДРЛОиУ и ОРТР А-50У и Ту-214Р (все мы хорошо знаем, что комплекс РТР МРК-411 самолёта Ту-214Р способен обнаружить подземную инфраструктуру идлибских формирований на глубине до 10—15 м).

Вся загвоздка кроется в «зашоренности» Москвы в целом и «Рособоронэкспорта» в частности на крайне прибыльных многомиллиардных сделках на поставку турецкой стороне современных зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400, а также на вероятном склонении Анкары к заключению ещё более «увесистого» контракта на закупку крупной партии из десятков истребителей 5-го поколения Су-57 в экспортном исполнении. Естественно, подобное положение дел целиком и полностью противоречит каким-либо проявлениям «геостратегической зрелости», либо позиционирования Москвы в качестве ведущего «игрока» в переднеазиатской повестке дня, как бы неприятно это ни звучало для ура-патриотически настроенных кругов в сообществе наших обозревателей.

В частности, в качестве лакмусовой бумажки происходящего можно смело рассматривать, во-первых, ситуацию с недавними провокационными акциями, осуществлёнными против правительственных сил Сирии артиллерийскими подразделениями регулярной турецкой армии (при тесном взаимодействии с артиллеристами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Исса») в районах наблюдательных/опорных пунктов №9 и 10 (близ городов Морек и Завие); во-вторых, беспрепятственное и многократное расширение турецкого военного контингента в окрестностях 9-го наблюдательного пункта. Не говоря уже о предоставлением боевикам-исламистам «свежей» партии стрелкового и ПТ-вооружения из «закромов» ВС Турции.

В обоих случаях Москва, являясь заложницей «плотного» и взаимовыгодного военно-технического взаимодействия с Анкарой, по понятным причинам вынуждена была отстраниться от прямого «силового купирования» агрессивных действий ВС Турции, продолжив выполнять весьма малоэффективный «план-минимум» по разрушению укрепрайонов «ан-Нусры», расположенных вдали от турецких наблюдательных пунктов.

Таким образом, Генштаб ВС Турции получил воистину непаханое поле деятельности для превращения провинции Идлиб и прилегающих к её границам частей мухафаз Хама и Алеппо в незыблемый оперативно-стратегический форпост регионального влияния. Последний предоставит господину Эрдогану возможность не только напористо навязывать Дамаску и Москве свои правила игры во время выработки очередной «дорожной карты» по урегулированию ситуации в идлибской зоне деэскалации, но и удерживать условный огневой контроль над авиабазой «Хмеймим», предоставляя боевикам «Тахрир аш-Шам» «зелёный свет» на выполнение артиллерийских обстрелов полотна ВПП АвБ «Хмейими» в случае даже минимального отклонения российской и сирийской сторон от условий, выдвигаемых туркам. Вот вам и «стратегический партнёр».

Именно по этой причине основными пунктами назначения направляющихся в «идлибский гадюшник» военных конвоев турецкой армии являются не столько восточные или южные участки линии соприкосновения, сколько укрепрайоны «Тахрир аш-Шам», расположенные на цепи из нескольких десятков господствующих высот восточнее долины Аль-Габ. Оказываемая Анкарой военно-техническая поддержка данных исламистских плацдармов даёт боевикам возможность купировать многочисленные попытки наступления САА в направлении городов Джиср эш-Шугур, Эль-Барах и Кафранбел, а также держать в радиусе поражения ствольной и реактивной артиллерии районы АвБ «Хмеймим» и многочисленных военных объектов САА в провинции Латакия.
Евгений Даманцев

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