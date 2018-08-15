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Турция променяла США на Германию: Эрдоган и Меркель обсудили экономику

15 августа 2018, 21:24  •  47 • В мире
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщил источник в администрации турецкого президента, представители двух государств также затронули вопросы экономики.
В ходе разговора Меркель отметила, что турецкая экономика важна для ФРГ. Кроме этого, политики условились, что министры финансов Турции и Германии проведут детальный разговор по интересующим их вопросам.
Также политики подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.
Отметим, что ранее экономика Турции ослабла из-за введенных США пошлин. В частности, американский лидер Дональд Трамп разрешил повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции в два раза - до 20% и 50% соответственно. Это серьезно повлияло на цену турецкой лиры.
В ответ на действия США Анкара значительно увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров.

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