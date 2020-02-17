Турция призвала сохранить отношения с Россией. В то же время российский посол рассказал о новых угрозах

На полях конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а по итогу заявил, что отношения двух стран должны быть сохранены.

"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях. Поэтому мы продолжаем переговоры", - цитируют его "Известия".

Заявление министра прозвучало на фоне субботних угроз турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "помочь" Сирии отвести войска за границы, определённые в сочинском соглашении.

16 февраля телеканал "Звезда" опубликовал интервью посла России в Анкаре Алексея Ерхова, в котором дипломат рассказал о самых "одиозных" угрозах в свой адрес и в адрес России в целом.

По его словам, это очень опасно.

"Угрозы в адрес России сами по себе являются фактором радикализации общественных настроений - их читают и воспринимают. Те, кто их пишет, могут не вполне отдавать себе отчёт в запуске цепной реакции злобы", - указал он.

При этом Ерхов отметил, что турецкие власти усилили его охрану.

Ситуация в сирийском Идлибе ухудшилась в конце января. Тогда турецкие военные обвинили Сирию и Россию в нарушении договорённостей и ввели войска на территорию САР. Позже турки попали под огонь сирийцев, открытый по боевикам. Россия указала, что Анкара не предупредила о перемещении своих военных в том районе. Из-за этого обстановка обострилась, Турция нанесла ответные удары по позициям военных Сирии.