Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, что кричал и плакал"

Все четверо сирийских наёмников отказались называть свои имена из опасения, что их потом накажут боевые командиры. Один из молодых людей рассказал BBC, как его завербовали - приятель предложил ему работу, сказал, что придётся "всего-навсего стоять на контрольно-пропускных пунктах в Азербайджане".

При этом в месяц обещали платить по две тысячи долларов, что для сирийцев является целым состоянием. По информации издания, от полутора до двух тысяч человек завербовались и отправились в Азербайджан через Турцию на турецких военно-транспортных самолётах. Однако и Турция, и Азербайджан использование наёмников в Нагорном Карабахе отрицают.

Тем не менее сирийцы говорят, что им пришлось участвовать в боевых действиях, хотя у них не было никакой подготовки.

"Я не надеялся выжить. Казалось, что шансов - один из ста. Смерть была вокруг нас", - говорит один из молодых людей.

Сирийцев, судя по всему, сконцентрировали на южном фланге вблизи иранской границы, где потери обеих сторон были особенно высоки.

Все четверо собеседников издания рассказали, что почти не имели средств защиты и медицинской помощи. Многие их товарищи по несчастью истекли кровью от ранений, с которыми могли бы легко справиться полевые медики.

Так, по словам одного из наёмников, его друг истекал кровью, после того как рядом с ним разорвался снаряд. Потом раненый умер у сирийца на глазах - он не смог прорваться к нему сквозь град пуль. Другой сириец рассказал, что под артиллерийским обстрелом впал в ступор от страха.

"Я помню только, что сел на землю, кричал и плакал, а рядом кричали и плакали раненые товарищи. Одному парню осколок угодил в голову. Он умер на месте… Каждый день это стоит у меня перед глазами. Когда приходят воспоминания, я сажусь и рыдаю, даже теперь. Понятия не имею, как мне удалось выжить!", - признался он.