|
Турция пригрозила США проблемами из-за С-400
08 марта 2021, 15:30 • 126 • Политика
Анкара призвала Вашингтон к конструктивному диалогу
США могут поплатиться за попытки заставить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400. Об этом Вашингтон предупредил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Помощник Реджепа Эрдогана объяснил: Анкара не станет терпеть ситуацию, когда другое государство ставит ультиматум – "либо будет по-нашему, либо никак". Такая позиция разворачивает Турцию к другим союзникам.
В интервью Bloomberg Калын подчеркнул, что у Турции были противоречия и с Россией. Однако их удалось решить с помощью конструктивного диалога. Калына удивляет то, что США не хотят устранить проблему в их двусторонних отношениях таким же путем. Он рассказал, что Анкара хотела обсудить с Вашингтоном тот факт, что их тревожит возможность того, что С-400 могут представлять угрозу американским истребителям F-35 в техническом плане. Американцы же ответили, что вопрос не технический, а политический. Представитель Эрдогана уверен, что Турция может обладать и американским оружием, и российским и это не будет нарушать систему обороны НАТО.
Калын обратил внимание, что американцы должны понять – вопрос с С-400 в Турции не считают чем-то необдуманным и несерьезным, решение о приобретении российской системы принималось в течение долгого времени.
США уже больше года недовольны тем, что Турция решила купить у России С-400. Вашингтон грозился лишить Анкару контракта на F-35, если та не откажется от российского оружия. Взамен американцы предлагали свои комплексы Patriot. Турков такой расклад не устроил. В конце 2020-го США против Турции ввели санкции по этому вопросу.
Впрочем, некоторые эксперты не исключают того, что на выгодных для себя условиях Турция могла бы и отказаться от российского оружия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2021, 09:35
|
06 марта 2021, 19:30
|
04 марта 2021, 04:15
|
02 марта 2021, 21:05
|
04 марта 2021, 00:35
|
06 марта 2021, 14:00
|
06 марта 2021, 00:15