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Турция пригрозила санкциями из-за скандала с Эрдоганом в трусах
28 октября 2020, 15:20 • 161 • Политика
Карикатуру с президентом сочли оскорбительной провокацией
Отношения между Парижем и Анкарой стали еще напряженнее. Накануне французское издание Charlie Hebdo, скандально известное своими карикатурами, поместило на обложку провокационное изображение турецкого лидера Реджепа Эрдогана в трусах. Власти сочли рисунок оскорбительным и пообещали принять меры.
Французы изобразили Эрдогана, сидящем в кресле, с голым животом и ногами. Одной рукой президент держит банку с напитком, а другой – поднимает подол хиджаба женщины. Карикатуру сопроводили подписью об игривости главы государства в личной жизни.
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