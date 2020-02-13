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Турция пригрозила подключить США к ситуации в Идлибе. В Кремле ответили спокойно
13 февраля 2020, 22:09 • 135 • В мире
Турция пригрозила, что сможет привлечь Штаты к урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. В Кремле оценили вероятность такого сценария и ответили спокойно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока о непосредственном вмешательстве США "говорить нельзя". Песков напомнил, что в Сирии идёт борьба с терроризмом, которую ведут вооружённые силы страны.
В Кремле ответили на угрозы Турции подключить США к урегулированию ситуации в Идлибе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока об этом нет речи.
"Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае здесь идёт речь не о конфликте - здесь речь идёт о выполнении сочинских договорённостей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом", - цитирует Пескова "РИА Новости".
В Кремле также напомнили, что идёт борьба с терроризмом и ведут её вооружённые силы Сирии.
Напомним, в начале февраля 2020 года произошло обострение ситуации в Идлибе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что попытки нашей страны вместе с Турцией урегулировать ситуацию продолжаются. Однако на территории слишком много радикалов. Он отмечал, что пока террористы "правят бал".
Затем погибло несколько турецких военных, попавших под обстрел сирийской армии. В минобороны указали, что они не предупредили о перемещениях нашу сторону. Также в военном ведомстве опровергли заявления Турции об атаках России в Идлибе на мирных жителей. Мирное население страдает от террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск живым щитом, сообщали в ведомстве.
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