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Турция придумала, как отомстить США за санкции. Пентагону готовят неприятный сюрприз

16 декабря 2020, 09:10  •  36 • Политика
Турция придумала, как отомстить США за санкции. Пентагону готовят неприятный сюрприз. Американцы в скором времени могут потерять военную базу Инджирлик.
Турецкие власти могут расторгнуть с США договор о размещении американской техники на аэродроме Инджирлик. По словам турецкого журналиста Зуификара Догана, Анкара рассматривает это в качестве одного из возможных вариантов реакции на американские санкции.
Министерство иностранных дел Турции уже предупредило Вашингтон, что будет принимать ответные меры в связи с недружественным шагом заокеанского партнёра, пишет издание Ahval.
Ранее палата представителей США согласовала оборонный бюджет на 2021 год (начинается с 1 октября), который предполагает введение новых санкций в отношении компаний, связанных с проектами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в отношении Турции. 14 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально заявил о введении санкций.
Ограничения затронули Управление оборонной промышленности Турции (SSB) и главу ведомства Исмаила Демира. США запретили выдавать Турции лицензию на экспорт военной продукции, созданной с использованием американских комплектующих, а также получать кредиты от американских и международных институтов. Что касается Демира, то все его активы будут заблокированы.
Поводом для санкций стала покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Изначально американцы объясняли своё противодействие осуществлению данной сделки тем, что российское оружие нельзя интегрировать в общую систему ПВО НАТО, членом которого является Турция. Однако в конечном итоге была названа совсем другая причина. Покупка С-400 нарушила закон США "О противодействии неприятелям Америки через санкции", поскольку Турция профинансировала российский оборонный сектор.
Напомним, что авиабаза Инджирлик совместно эксплуатируется ВВС США и Турции на протяжении нескольких десятилетий. Она стала важным опорным пунктом для операций США в Сирии и Ираке.
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