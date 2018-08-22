Турция правильно поняла угрозы Трампа: Охрана пастора Брансона усилена

Пастор Брансон, которого требуют вернуть в США американские власти, теперь охраняется в Турции особо усиленно.

После воинственных заявлений, сделанных в отношении Турции президентом США Дональдом Трампом по поводу пастора Эндрю Брансона, который содержится под домашним арестом, его охрана была серьезно усилена.

Об этом пишет турецкое издание Hurriuet. По данным газеты, турецкие полицейские круглосуточно дежурят возле дома пастора. Кроме того, патрулируются близлежащие районы. Наконец, все подозрительные машины и люди в обязательном порядке подвергаются досмотру.

Напомним, что накануне Дональд Трамп в очередной раз сделал очень недружественное заявление в отношении Турции, сказав, что в вопросе Эндрю Брансона он не пойдет ни на какие уступки. До этого он уже говорил, что администрация США не будет платить за освобождение Брансона.

А вице-президент США Майкл Пенс довольно прозрачно намекнул Турции, сказав буквально следующее: «Не нужно испытывать терпение Дональда Трампа».

Пастор Эндрю Брансон подозревается Турцией в том, что он участвовал в неудавшемся госперевороте в 2016 году.