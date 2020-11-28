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Турция повернётся к США передом, а к России? Американское СМИ сообщило о переориентации Анкары

28 ноября 2020, 21:20  •  55 • Политика
Между Россией и Турцией отношения напряжённые, но демонстративно партнёрские. С США у Анкары были серьёзные разногласия, но теперь всё меняется. Американское СМИ сообщило о переориентации Эрдогана. Турция повернётся к США передом, а к России?
Вероятная победа Джо Байзена на президентских выборах в США даёт возможность Турции улучшить отношения с США. Переосмысливать свои внешнеполитические векторы Анкару заставляют также угроза европейских санкций и разногласия с Россией.
По-разному Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин смотрят на ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В Сирии Россия оказывает поддержку официальному правительству страны, которое возглавляет Башар Асад. Турция оказывает помощь боевикам, выступающим против властей.
Москва поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, Анкара – правительство в Триполи. В карабахском конфликте Россия стремится к миру между Арменией и Азербайджаном, Турция же поддерживает последний, стремясь попасть "на задний двор России на Кавказе", напоминает Bloomberg.
Отношения США и Турции испортились после того, как Анкара надумала купить у России комплексы С-400. Теперь же в Белом дома окажется новый лидер, и это даст шанс Эрдогану исправить ситуацию. Кроме того, Турция находится под угрозой санкций от Евросоюза. Причиной разногласий являются проекты по добыче газа на средиземноморском шельфе.
"По словам собеседников, принимавших участие в обсуждении изменения внешней политики Турции, Анкара считает, что непоколебимая вера Байдена в международные институты и трансатлантические связи поможет ей обойти разногласия с партнёрами по НАТО и повысит вероятность заключения давно ожидаемых оружейных сделок", - говорится в статье.
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