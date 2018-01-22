Турция поставила США ультиматум по Сирии

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Анкара требует от Вашингтона отобрать у курдов всё переданное им оружие.

Турция поставила США ультиматум по сотрудничеству в Сирии. Анкара пойдёт на сотрудничество с Вашингтоном только в том случае если американцы прекратят вооружать курдов. Такое заявление сделал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Он подчеркнул, что Турция уже не раз предупреждала США по поводу "помощи" вооружённым отрядам курдов. В Анкаре настаивают, что если Вашингтон хочет продолжить сотрудничать по Сирии, то должен прекратить снабжать боевиков оружием, а также забрать у них то, что уже успел выдать.

"Главные условия для продолжения сотрудничества - остановить поставки и забрать ранее поставленное оружие", - сказал премьер Бекир Боздаг.

Ранее стало известно о том, что США передали сирийским курдам партию американского оружия. Речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах. В Турции не без оснований полагают, что данное оружие может быть использовано против турецких военных, которые находятся не в лучших отношениях с курдами.