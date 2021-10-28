Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

Турция поставила США ультиматум по самолетам

28 октября 2021, 15:05  •  67 • Политика
М.Чавушоглу Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua/ GLOBAL LOOK press
Анкара готова расширить военное сотрудничество с Москвой
Если США не выполнят контракт по поставке Турции истребителей F-35, она обратится к России за Су-35 или Су-57. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в четверг, 28 октября.
По словам министра, Турция никогда не была беспомощной. Свои потребности по обеспечению безопасности она на 75% обеспечивает сама. А когда возникает необходимость, обращается к партнерам, недостатка в которых не испытывает.
В частности, Анкара хотела купить истребители у Вашингтона - своего партнера по НАТО, но там затягивают с поставками, несмотря на то что деньги уже перечислены. Однако США – не единственный производитель боевой авиации, указал Чавушолгу, у Турции есть отличная альтернатива.
"Если США не хотят решать вопрос о поставках F35 или если Конгресс США их заблокирует, Турция рассмотрит другие варианты, включая покупку Су-35 или Су-57",
– предупредил министр в эфире CNN Turk. При этом, подчеркнул Чавушоглу, Турция требует от США вернуть ей деньги или поставить на эту сумму другую нужную продукцию. Переговоры на эту тему проведут военные ведомства двух стран, передает TRT World.
Ранее Вашингтон приостановил приостановил исполнение контракта по поставке Анкаре истребителей из-за покупки Турцией российских С-400. После того, как президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении приобрести вторую партию С-400, в США пригрозили санкциями.
Впрочем, многие эксперты полагают, что цель Эрдогана вытребовать себе лучшие условия у Москвы и Вашингтона, поэтому он мечется между ними. В результате из-за политических амбиций лидера может пострадать экономика Турции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"
28 октября 2021, 07:30
Секретный проект заговорщика: Франция оказалась на грани госпереворота - Le Parisien
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 08:40
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
24 октября 2021, 00:50
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все - плохие
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.