Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?

Нагорный Карабах сломал напор сирийских боевиков. Издание The Wall Street Journal сообщило о массовом бегстве террористов с места боевых действий. До этого в Карабах перебрасывали сотни наёмников из Сирии, причём организацией переброски занималась Турция, предлагая хороший гонорар. В издании полагают, что платили до $2 тыс. в месяц. Но... потери боевиков в Нагорном Карабахе оказались слишком велики, потому "солдаты удачи" предпочли ретироваться.

Предполагалось, что Турция перебрасывает боевиков группами "до 100 человек за раз". А обратно просится уже пара таких групп. "Десятки уже вернулись, встревоженные ожесточённостью боёв", - сказал источник издания в Сирии, связанный с вооружёнными группировками. Журналисты полагают, что сирийские боевики воюют на сторону Азербайджана по протекции Турции. Однако ни турецкие представители, ни азербайджанские эту информацию не подтверждают. Но есть и ещё один нюанс...

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу говорил, что российская сторона обеспокоена информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Сам факт перевода переговоров с уровня дипломатов на уровень военных говорил об обострении ситуации, отметил в беседе с Царьградом военный и политический аналитик Константин Сивков. Он и вовсе был уверен, что "острота конфликта достигла критической точки", причём говорил Сивков именно об отношениях России и Турции. А спустя день мы узнаём о том, что переброшенные в Нагорный Карабах протурецкие боевики требуют забрать их оттуда - буквально бегут... Нет ли в этом причинно-следственной связи? Царьград в беседе с экспертами попытается уточнить эту версию. Но пока выходит, что слова Шойгу хватило, чтобы Турция пошла на попятную.