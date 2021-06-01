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Турция порадовала Байдена решением по С-400

01 июня 2021, 11:35  •  281 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара стремится снискать расположение Вашингтона
Турецкое руководство приняло решение прекратить сотрудничество с российскими военными экспертами. Задача наших специалистов заключалась в том, чтобы подготовить к несению службы в рядах турецкой армии прибывшие из России боевые комплексы С-400.
В зарубежной прессе пишут, что такое решение турки приняли для того, чтобы задобрить американцев. Последних сильно раздражало присутствие наших военных спецов на территории турецкого государства. В Вашингтоне убеждены, что нахождение российских бойцов на земле страны-участницы НАТО недопустимо.
Журналисты отмечают, что договоренность о высылке наших экспертов была достигнута в кулуарах саммита Североатлантического альянса, который прошел в бельгийской столице. Таким образом, турецкие власти в некоторой степени уступили американским коллегам, чем несомненно порадовали администрацию нынешнего президента Джо Байдена.
Впрочем, Анкара также подчеркнула, что отказываться от использования наших зенитно-ракетных комплексов не собирается, пишет Bloomberg. То есть государство продолжает вести тонкую политику и торговаться с американцами.
Турция однозначно не хочет накалять отношения с Соединенными Штатами Америки. При этом основной задачей страны является защита своих интересов, в числе которых повышение боеспособности армии за счет российской военной техники.
К слову, недавно стало известно, что американцы обратились к туркам с предложением по С-400. США подобрали для Анкары альтернативу нашим установкам.

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