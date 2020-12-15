Турция получила удар в спину от США: Вашингтон ввёл санкции за С-400

Власти США наложили санкции на Турцию за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 вместо американских систем Patriot. Информация об этом появилась на сайте американского Минфина.

Сообщается, что под санкции попали 4 турецких чиновника и управление оборонной индустрии Турции. В частности, в секционный список были внесены секретариат оборонной промышленности Турции и его глава Исмаил Демир.

"США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за "значительные" транзакции с оборонным сектором России", - прокомментировал глава Госдепа США Майк Помпео.

Ограничительные меры были наложены в соответствии с законом CAATSA - законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Это стало местью Вашингтона за то, что Анкара купила у Москвы российские ЗРК вместо многократно опозорившихся американских.