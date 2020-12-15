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Турция получила удар в спину от США: Вашингтон ввёл санкции за С-400

15 декабря 2020, 02:55  •  70 • Политика
США ввели санкции против Турции за С-400. Под них попало управление оборонной индустрии Турции и его глава Исмаил Демир. "США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за "значительные" транзакции с оборонным сектором России", - прокомментировал глава Госдепа.
Власти США наложили санкции на Турцию за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400 вместо американских систем Patriot. Информация об этом появилась на сайте американского Минфина.
Сообщается, что под санкции попали 4 турецких чиновника и управление оборонной индустрии Турции. В частности, в секционный список были внесены секретариат оборонной промышленности Турции и его глава Исмаил Демир.
"США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за "значительные" транзакции с оборонным сектором России", - прокомментировал глава Госдепа США Майк Помпео.
Ограничительные меры были наложены в соответствии с законом CAATSA - законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Это стало местью Вашингтона за то, что Анкара купила у Москвы российские ЗРК вместо многократно опозорившихся американских.
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