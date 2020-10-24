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Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 02:15 • 33 • Политика
Склады протурецких боевиков с нефтепродуктами и стоянки автоцистерн уничтожены в Сирии в результате авианалёта. Ранее над районом были замечены беспилотники коалиции США.
На севере Сирии слышны мощные взрывы. Под ударом - склады протурецких боевиков с нефтепродуктами и стоянки автоцистерн на сирийско-турецкой границе, сообщают военкоры "Русской весны".
Отмечается, что, по имеющимся данным, авиаудар по протурецким боевикам нанесён самолётом неизвестной принадлежности. А до этого над районом были замечены беспилотники коалиции США.
Напомним, что отношения США и Турции резко обострились после успешных испытаний российской ЗРК С-400. Вашингтон пригрозил за это Анкаре тяжёлыми последствиями, но не уточнил, какими.
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