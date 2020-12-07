Турция показала «убийцу» российских «Панцирей» для Украины

Турецкая компания Baykar Makina продемонстрировала ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 версии S, который называет «грозой» и «убийцей» зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» российского производства.У обновлённого Bayraktar TB2S есть защищенный канал спутниковой связи, что в какой-то степени позволяет ему уходить от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак уверяет, что Киев получит такие БПЛА в 2021 году.В ноябре военное издание Defence Express писало, что Bayraktar TB2S «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», а особенностью таких БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».