Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну

Как рассказал писатель Юрий Воробьёвский, после гибели российского Су-24 в Сирии в интернете стал популярен греческий документальный фильм "Армагеддон - война, которая скоро начнётся. Пророчества старца Паисия Святогорца".

Среди самых знаменитых пророчеств старца – начало войны между Москвой и Анкарой.

Паисий является одним из самых уважаемых греческих старцев, его почитают и в России.

В документальном греческом фильме упоминаются слова Паисия о том, что турки носят поминальную кутью с собой в поясе. Смысл этих слов – турки одной ногой в могиле.

Согласно предсказанию, начнётся война со столкновения в Средиземном море. Вмешаются русские, и произойдёт то, что предвещал ещё святой Косма Этолийский в XVIII веке (проповедник, мученик, убитый турками в 1779 году), – Константинополь (ныне Стамбул) будет освобождён от турок.

Воробьёвский отметил, что Косма предсказывал появление самолётов, телефонной связи и многого другого.

"Это то, что сбылось. А из пророчеств Космы, которые должны сбыться в будущем, – разгром турок, освобождение Константинополя", - цитирует "Комсомольская правда" писателя.

В пророчестве говорится, что турки дойдут до шестимильной зоны. Из них одна треть погибнет, одна треть уверует в Христа, а одна треть уйдёт в Коккини Милью (легендарное место где-то в Месопотамии).

"Паисий Святогорец продолжил пророческую традицию святого Космы. Заявлял, что город (Константинополь) отдадут грекам в результате войны России и Турции. Турки, неоднократно говорил Паисий, будут уничтожены и стёрты с карты навсегда", - рассказал Воробьёвский.

Кроме того, в одном из пророчеств, в том числе Космы, отмечалось, что на море начнётся схватка, и на турок "падёт великое бедствие с Севера, и все их замыслы рухнут".

"Старец верил в нашу страну: "Сегодня русские переживают тяжёлые времена… Но вот увидишь, они справятся с трудностями и снова создадут сильное государство", - указал Воробьёвский.

По его словам, разгром Турции станет лишь началом мировой войны, так как Запад потребует от Москвы вывести войска и соберёт против неё силы. Оба старца указывали, что прольётся много крови.

"Начнется мировая война, и у русских будут потери. Мы будем наблюдать резню, города станут трущобами". Вот ещё одно его пророчество: "Средний Восток станет ареной сражений, и даже китайцы перейдут реку Евфрат… Россия будет продолжать войну после гибели Турции и остановит эти войска под Иерусалимом", - говорит писатель.

Когда начнётся война, ни один из старцев точно не сказал.