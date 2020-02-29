|
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
29 февраля 2020, 02:39 • 91 • В мире
Греческие старцы – святой Косма и Паисий Святогорец десятки лет назад предсказали мировую войну, которая начнётся с противостояния Москвы и Анкары. По их словам, Турция погибнет, а Россия наберётся сил.
Как рассказал писатель Юрий Воробьёвский, после гибели российского Су-24 в Сирии в интернете стал популярен греческий документальный фильм "Армагеддон - война, которая скоро начнётся. Пророчества старца Паисия Святогорца".
Среди самых знаменитых пророчеств старца – начало войны между Москвой и Анкарой.
Паисий является одним из самых уважаемых греческих старцев, его почитают и в России.
В документальном греческом фильме упоминаются слова Паисия о том, что турки носят поминальную кутью с собой в поясе. Смысл этих слов – турки одной ногой в могиле.
Согласно предсказанию, начнётся война со столкновения в Средиземном море. Вмешаются русские, и произойдёт то, что предвещал ещё святой Косма Этолийский в XVIII веке (проповедник, мученик, убитый турками в 1779 году), – Константинополь (ныне Стамбул) будет освобождён от турок.
Воробьёвский отметил, что Косма предсказывал появление самолётов, телефонной связи и многого другого.
"Это то, что сбылось. А из пророчеств Космы, которые должны сбыться в будущем, – разгром турок, освобождение Константинополя", - цитирует "Комсомольская правда" писателя.
В пророчестве говорится, что турки дойдут до шестимильной зоны. Из них одна треть погибнет, одна треть уверует в Христа, а одна треть уйдёт в Коккини Милью (легендарное место где-то в Месопотамии).
"Паисий Святогорец продолжил пророческую традицию святого Космы. Заявлял, что город (Константинополь) отдадут грекам в результате войны России и Турции. Турки, неоднократно говорил Паисий, будут уничтожены и стёрты с карты навсегда", - рассказал Воробьёвский.
Кроме того, в одном из пророчеств, в том числе Космы, отмечалось, что на море начнётся схватка, и на турок "падёт великое бедствие с Севера, и все их замыслы рухнут".
"Старец верил в нашу страну: "Сегодня русские переживают тяжёлые времена… Но вот увидишь, они справятся с трудностями и снова создадут сильное государство", - указал Воробьёвский.
По его словам, разгром Турции станет лишь началом мировой войны, так как Запад потребует от Москвы вывести войска и соберёт против неё силы. Оба старца указывали, что прольётся много крови.
"Начнется мировая война, и у русских будут потери. Мы будем наблюдать резню, города станут трущобами". Вот ещё одно его пророчество: "Средний Восток станет ареной сражений, и даже китайцы перейдут реку Евфрат… Россия будет продолжать войну после гибели Турции и остановит эти войска под Иерусалимом", - говорит писатель.
Когда начнётся война, ни один из старцев точно не сказал.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2020, 06:24
|
25 февраля 2020, 01:09
|
23 февраля 2020, 19:39
|
27 февраля 2020, 05:09
|
25 февраля 2020, 10:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
27 февраля 2020, 14:54