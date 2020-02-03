Турция подтолкнула греков к более тесному военному союзу с США • 33 • Аналитика

Агрессивные действия Анкары, становящиеся в последнее время все более напористыми, привели к еще одному геополитическому «сдвигу», на сей раз в Средиземноморье. В последние дни января парламент Греции ратифицировал новое соглашение о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Документ расширяет рамки взаимодействия двух стран в оборонной сфере более чем значительно. Фактически американские военные получили полный карт-бланш на использование всей военной инфраструктуры Афин в своих интересах, а вдобавок еще и перспективы увеличения в стране количества собственных баз. Военно-стратегический баланс в регионе претерпел значительные изменения и далеко не в лучшую для нас сторону.



Отныне Пентагон может распоряжаться в Греции чуть ли не как у себя дома. Напомним, первый аналогичный документ, так называемое Соглашение о базах, был подписан в 1990 году. Однако, несмотря на множественное число в названии, США в соответствии с ним получали лишь базу Суда-Бей на Крите, существование которой еще и приходилось продлевать каждый год. Надо признать, со временем проникновение военной машины Соединенных Штатов в Грецию постепенно усиливалось. Все-таки страна является членом НАТО и никуда от этого деться не может. К примеру, на авиабазе 110-го авиакрыла ВВС Греции в Ларисе как-то ненавязчиво обосновались американские БПЛА MQ-9 Reaper – в точности такие, с помощью каких был нанесен удар для уничтожения Касема Сулеймани. Обосновались там эти смертоносные «птички» вроде бы временно.







Новый договор не только полностью легализует и узаконивает их базирование, но также и предполагает создание новых еще более серьезных объектов вооруженных сил США. Так, в Александруполисе и Стефановикио планируется создание авиабаз для ударных вертолетов американских ВВС. Значительному усовершенствованию и расширению будет подвергнута и критская Суда-Бей. Однако главным пунктом соглашения является данное Афинами заокеанским союзникам разрешение на использование по собственному усмотрению любого военного объекта на земле Греции. Что характерно, сроки действия договора пока остаются тайной за семью печатями. Министр обороны страны Никос Панайотопулос твердит лишь о том, что договор однозначно «пойдет на пользу» Греции и ее народу. Греков попросту подтолкнули к более тесному военному союзу с США.



В Афинах никто и не думает скрывать того, что все эти действия являются ответом на действия Турции, показывающей намерения решить давние споры по поводу морских границ и прав на добычу полезных ископаемых в шельфовых водах Средиземного моря в свою пользу исключительно по праву сильного. Нельзя не учитывать того, что между Анкарой и Афинами лежат столетия жесточайшей вражды и кровопролитных войн, отнюдь не способствующие взаимному доверию и добрососедству. Незаживающей раной является проблема Кипра. Вооруженный конфликт между греческой и турецкой частями населения этого острова удалось «заморозить» лишь после вмешательства международных миротворческих сил, однако вспыхнуть снова он может в любой момент. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Греции, стало недавнее заключение между Анкарой и Триполи двухстороннего соглашения о новом разграничении морской экономической зоны, в соответствии с которым турецкая сторона намерена начать разведочные и буровые работы у берегов Кипра в зонах, которые греки считают своими.



Словами дело тут уже не ограничивается. На днях к берегам острова прибыло турецкое сейсмологическое судно Oruс Reis, пожаловавшее туда как раз для разведки полезных ископаемых. В воздух был поднят многоцелевой истребитель ВВС Греции Mirage 2000, который, по заявлению начальника штаба греческих ВМС Никоса Мартиросяна, «взял на прицел» незваных гостей. Впрочем, турок демонстрация силы в исполнении боевой машины не первой молодости впечатлила не особенно. Очевидно, в силу этого в Афинах все громче звучат голоса тех, кто призывает не только к скорейшей покупке БПЛА MQ-9 Guardian, но даже и к присоединению к американской программе F-35. Крайне сложно предположить, чтобы у одной из беднейших стран Евросоюза нашлись достаточные средства на приобретение самых дорогих в мире истребителей. А Вашингтон наверняка благотворительностью заниматься не будет.



Как бы то ни было, но опасения оказаться беззащитными в случае возможного вооруженного конфликта с Турцией толкают греков на весьма энергичные действия. Как там сложится между Анкарой и Афинами, будет видно. Пока же в явном проигрыше оказывается наша страна. Резкое усиление возможностей Пентагона в части базирования (прежде всего боевой авиации и ВМС) в этом регионе создает угрозу для Черноморского побережья России, прежде всего для Крыма. Задний ход в Афинах вряд ли дадут. Следовательно, теперь реагировать на все это придется Москве. Агрессивные действия Анкары, становящиеся в последнее время все более напористыми, привели к еще одному геополитическому «сдвигу», на сей раз в Средиземноморье. В последние дни января парламент Греции ратифицировал новое соглашение о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Документ расширяет рамки взаимодействия двух стран в оборонной сфере более чем значительно. Фактически американские военные получили полный карт-бланш на использование всей военной инфраструктуры Афин в своих интересах, а вдобавок еще и перспективы увеличения в стране количества собственных баз. Военно-стратегический баланс в регионе претерпел значительные изменения и далеко не в лучшую для нас сторону.Отныне Пентагон может распоряжаться в Греции чуть ли не как у себя дома. Напомним, первый аналогичный документ, так называемое Соглашение о базах, был подписан в 1990 году. Однако, несмотря на множественное число в названии, США в соответствии с ним получали лишь базу Суда-Бей на Крите, существование которой еще и приходилось продлевать каждый год. Надо признать, со временем проникновение военной машины Соединенных Штатов в Грецию постепенно усиливалось. Все-таки страна является членом НАТО и никуда от этого деться не может. К примеру, на авиабазе 110-го авиакрыла ВВС Греции в Ларисе как-то ненавязчиво обосновались американские БПЛА MQ-9 Reaper – в точности такие, с помощью каких был нанесен удар для уничтожения Касема Сулеймани. Обосновались там эти смертоносные «птички» вроде бы временно.Новый договор не только полностью легализует и узаконивает их базирование, но также и предполагает создание новых еще более серьезных объектов вооруженных сил США. Так, в Александруполисе и Стефановикио планируется создание авиабаз для ударных вертолетов американских ВВС. Значительному усовершенствованию и расширению будет подвергнута и критская Суда-Бей. Однако главным пунктом соглашения является данное Афинами заокеанским союзникам разрешение на использование по собственному усмотрению любого военного объекта на земле Греции. Что характерно, сроки действия договора пока остаются тайной за семью печатями. Министр обороны страны Никос Панайотопулос твердит лишь о том, что договор однозначно «пойдет на пользу» Греции и ее народу. Греков попросту подтолкнули к более тесному военному союзу с США.В Афинах никто и не думает скрывать того, что все эти действия являются ответом на действия Турции, показывающей намерения решить давние споры по поводу морских границ и прав на добычу полезных ископаемых в шельфовых водах Средиземного моря в свою пользу исключительно по праву сильного. Нельзя не учитывать того, что между Анкарой и Афинами лежат столетия жесточайшей вражды и кровопролитных войн, отнюдь не способствующие взаимному доверию и добрососедству. Незаживающей раной является проблема Кипра. Вооруженный конфликт между греческой и турецкой частями населения этого острова удалось «заморозить» лишь после вмешательства международных миротворческих сил, однако вспыхнуть снова он может в любой момент. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Греции, стало недавнее заключение между Анкарой и Триполи двухстороннего соглашения о новом разграничении морской экономической зоны, в соответствии с которым турецкая сторона намерена начать разведочные и буровые работы у берегов Кипра в зонах, которые греки считают своими.Словами дело тут уже не ограничивается. На днях к берегам острова прибыло турецкое сейсмологическое судно Oruс Reis, пожаловавшее туда как раз для разведки полезных ископаемых. В воздух был поднят многоцелевой истребитель ВВС Греции Mirage 2000, который, по заявлению начальника штаба греческих ВМС Никоса Мартиросяна, «взял на прицел» незваных гостей. Впрочем, турок демонстрация силы в исполнении боевой машины не первой молодости впечатлила не особенно. Очевидно, в силу этого в Афинах все громче звучат голоса тех, кто призывает не только к скорейшей покупке БПЛА MQ-9 Guardian, но даже и к присоединению к американской программе F-35. Крайне сложно предположить, чтобы у одной из беднейших стран Евросоюза нашлись достаточные средства на приобретение самых дорогих в мире истребителей. А Вашингтон наверняка благотворительностью заниматься не будет.Как бы то ни было, но опасения оказаться беззащитными в случае возможного вооруженного конфликта с Турцией толкают греков на весьма энергичные действия. Как там сложится между Анкарой и Афинами, будет видно. Пока же в явном проигрыше оказывается наша страна. Резкое усиление возможностей Пентагона в части базирования (прежде всего боевой авиации и ВМС) в этом регионе создает угрозу для Черноморского побережья России, прежде всего для Крыма. Задний ход в Афинах вряд ли дадут. Следовательно, теперь реагировать на все это придется Москве. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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