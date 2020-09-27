Турция подстрекает, армяне и азербайджанцы умирают: Война в Нагорном Карабахе - онлайн-трансляция

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле мирных граждан в Нагорном Карабахе ранним утром 27 сентября. По словам военных, среди населения есть жертвы. При этом под огонь попал ряд населённых пунктов, несколько человек погибли. Кроме того, был нанесён ущерб объектам гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

Не стали молчать и представители Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. А позже объявили и военное положение и всеобщую мобилизацию. В Нагорном Карабахе также говорят о войне. Пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян в том числе сообщил о всеобщей мобилизации и военном положении.

В Турции заявили, что поддержат Азербайджан в конфликте. На экспертном уровне с уверенностью заявляют, что Россия пойдёт на военное вмешательство лишь в случае удара Турции.

Царьград в режиме текстовой онлайн-трансляции рассказывает об очередном обострении в Нагорном Карабахе.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

18.45 Азербайджанские военные беспилотники уничтожили расположенные в Карабахе армянские зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает сайт ordu.az.

18.27 Министерство обороны Армении продолжает отчитываться об уничтожении азербайджанской техники.

18.11 Более 50 населённых пунктов в Нагорном Карабахе подверглись обстрелам со стороны Азербайджана, заявил омбудсмен Карабаха Артак Бегларян.

17.56 Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным. Президент России выразил обеспокоенность военными действиями в Нагорном Карабахе и призвал не допустить эскалации конфликта.

17.32 Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

17.31 Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны.

17.30 Шестнадцать армянских военных погибли в результате столкновений в Нагорном Карабахе, ранены свыше 100, сообщило Министерство обороны Армении.

17.12 Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

17.11 Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

16.15 Министерство обороны Армении выпустило ролик с подробным рассказом о пострадавших в результате обострения ситуации.

15.37 Вооружённые силы Азербайджана предложили армянским военным в населённом пункте Агдаре сложить оружие, чтобы гарнизон не был полностью уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

15:33 Тем временем азербайджанская сторона продолжает показывать свои удары.

15.17 Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации: "Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана".

15.15 Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 раненых среди мирных жителей в результате обострения ситуации в Карабахе.

14.35 Премьер Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе - пресс-служба.

14.23 Парламент Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Карабахе, сообщают "РИА Новости".

14.14 Азербайджанская сторона заявила, что в результате контрнаступления военные "освободили от оккупации семь сёл". В то же время Минобороны Арцаха опровергает заявление Азербайджана.

14.12 Минздрав Армении на фоне боёв в Карабахе призвал граждан сдавать кровь.

14.03 ВС Армении уничтожили 4 вертолёта противника, около 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты - пресс-служба Минобороны Армении.

14.01 Турецкий разведывательный летательный аппарат находится в воздушном пространстве Армении, сообщил автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов:

Об этом свидетельствуют показания сервиса по мониторингу полётов Flightradar. Самолёт с позывными CENAH01 и до этого был замечен в разведывательных операциях.

13.38 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил Алиеву соболезнования в связи с жертвами в зоне конфликта.

13.36 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении была спланированной и Ереван давно к ней готовился.

13.24 Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в воскресенье обсудили резкое обострение ситуации на границе с непризнанным Нагорным Карабахом. В разговоре стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

12:27 Министр обороны Турции заявил, что Армения должна немедленно прекратить агрессию по отношению к Азербайджану. По его словам, она "бросит регион в пекло".

12:27 Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Армения при необходимости будет использовать в зоне конфикта все виды вооружений, в том числе истребители Су-30СМ.

12:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. В Нагорном Карабахе также введено военное положение и мобилизация для мужчин старше 18 лет.

12:10 Между тем боевая техника Армении приближается к границе с Азербайджаном.

12:08 В МИД России призвали стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

12:05 В результате армянских обстрелов ранены шесть человек из числа гражданского населения - генпрокуратура Азербайджана.

12:02 Армия обороны Республики Арцах приостанавливает все попытки продвижения противника, причиняя тяжёлые потери врагу, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.